親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／巨嬰化的中華職籃 趁還沒開始就結束掉它吧！

支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

傳遭處決的北韓外交官金赫哲還活著 金與正也再現身

2019-06-04 12:39聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

川金二會破局後，近日傳出北韓領導人金正恩進行大規模整肅，下令處決多名高官，包括對美特別代表金赫哲等，就連備受器重的胞妹金與正也疑似遭到冷處理，但在最近一場活動中，金與正再度現身，引發外界廣泛關注。此外，據CNN報導，消息人士透露，金赫哲也還活著，尚未被處決。

美聯社報導，北韓領導人金正恩的妹妹金與正在長達一個半月的消失後，再次出現在官方媒體的報導之中，近來外界猜測她因為川金二會破局而被降級，但在當地時間3日的「人民之國」藝術表演活動中，她與哥哥一同現身。

報導指出，有專家認為，雖然金與正再度露面，但遭到降級的可能性不低，很可能不再是政治局的候補成員。

南韓政府和媒體在追蹤北韓高官發展方面相當困難，因為平壤當局嚴格控管有關訊息。雖然北韓也曾處罰高官以替重大的政治失誤贖罪，但專家們對近期的報導感到懷疑，稱除非金正恩放棄與美國談判，否則此類極端懲罰的做法不太可能發生。

南韓智庫世宗研究所的分析師鄭相昌（Cheong Seong-chang）表示，若金與正因峰會破局後受到處分，那就不會在4月的北韓最高人民會議上出現。

至於據傳已遭到處決的對美特別代表金赫哲，美國有線電視新聞網（CNN）採訪的一名消息人士稱，「他尚未被處決，但可能面臨極重的懲處」。

而全權負責對美談判的「朝鮮勞動黨」副委員金英哲外傳被處以強制勞改和思想教育，3日也被媒體捕捉到和金正恩一同出席公開活動，但消息人士透露，「金英哲的權力已幾近被剝奪」。

金正恩的胞妹金與正（左）消失一個半月再度露面。美聯社
金正恩的胞妹金與正（左）消失一個半月再度露面。美聯社
分享
北韓對美特別代表金赫哲據稱尚未被處決。路透
北韓對美特別代表金赫哲據稱尚未被處決。路透
分享

金與正北韓金正恩
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

蘇丹大屠殺！軍隊鎮壓民主示威，已35死

2019-06-04 12:52

福島核災兒童甲狀腺癌中期報告：不認為與輻射有關

2019-06-04 10:21

美總統出訪必帶核密碼外 為何還有一整個冰箱的鮮血

2019-06-04 11:00

多瑙河沉船事故 再發現兩具疑似南韓人屍體

2019-06-04 10:46

睽違53天金正恩胞妹露臉 韓媒推測政治位階不降反升

2019-06-04 10:23

日政府擬中止搜尋失事F-35A黑盒子 近日恢復飛行

2019-06-04 09:09

川普貌似與英國女王擊拳 引起網友熱烈討論

2019-06-04 08:23

3陸艦回訪雪梨 南太平洋秀軍力

2019-06-04 00:57

強生參選英相 「10月必脫歐」

2019-06-04 00:57

川普訪白金漢宮 英女王親迎

2019-06-04 00:57

英美世紀同盟 因川普漸失色

2019-06-04 00:57

英美關係好到什麼程度？英國向美國租飛彈

2019-06-03 23:50

川普兩度訪白金漢宮 「惹人厭」梅根不出席

2019-06-03 23:35

川普訪英炒無協議脫歐 歐盟冷眼旁觀

2019-06-03 22:25

印度空軍一架運輸機失蹤 機上13人

2019-06-03 22:06

8登山客因雪崩喪命 印度空中搜尋已發現5屍

2019-06-03 21:48

是否和華府談判 伊朗總統：除非美國行事正常

2019-06-03 21:36

川普訪白金漢宮 獲英國女王大禮接待

2019-06-03 20:42

川普抵英國是訪問 抗議團體摩拳擦掌

2019-06-03 20:10

唐獎得主談人權 促跨國合作保障世界移民

2019-06-03 19:43

IATA落幕：五大決議 聚焦飛航智慧管理及環保

2019-06-03 19:35

菲律賓機場持假護照欲登機 台籍男子被捕

2019-06-03 18:57

危害古蹟疑慮 秘魯馬丘比丘國際機場抗議聲中動工

2019-06-03 18:20

影／川普又放砲！抵英訪問 上機前批內政惹爭議

2019-06-03 18:19

氣候變遷太重要 梅伊要尬川普

2019-06-03 18:06

韓美談作戰指揮權 將任命韓軍司令行使

2019-06-03 17:54

為了盼弭平傷痛 教宗向吉普賽人致歉

2019-06-03 17:40

封鎖反對派聲音 巴林當局要社群網路閉嘴

2019-06-03 17:39

金正恩公開視察 玄松月代替金與正隨行

2019-06-03 17:17

川普抵英 飛機降落前大罵倫敦市長「魯蛇」

2019-06-03 16:53

封從德被拒絕入境 民運人士：香港連1國1.5制都沒

2019-06-03 16:24

川普明天訪英 巨嬰氣球再度在倫敦升空

2019-06-03 15:47

北韓批安倍厚臉皮 日：促成安金會想法未變

2019-06-03 15:31

川普訪問前風波不斷 英王室仍將熱情接待

2019-06-03 13:58

訪英偷打扮？川普新髮型全往後梳 網友大讚：人模人樣

2019-06-03 13:56

北韓非核陷僵局 學者：急於包庇不利南韓

2019-06-03 13:41

沒閱兵、黃金馬車繞行…川普訪英規格疑縮水

2019-06-03 13:36

影／威尼斯郵輪撞觀光船 135秒驚悚畫面曝光

2019-06-03 13:35

執政友黨易帥 恐動搖梅克爾政府

2019-06-03 13:19
看更多

熱門文章

11歲女童智商高過愛因斯坦！ 躋身門薩成「天才界菁英」

2019-06-03 15:58

陸媒評貿易戰：中方剛「開腔」 美立刻「開槍」

2019-06-03 15:46

川普抵英 飛機降落前大罵倫敦市長「魯蛇」

2019-06-03 16:53

中國限制稀土出口的威脅 為何無法扭轉貿易戰局勢？

2019-06-04 08:06

訪英偷打扮？川普新髮型全往後梳 網友大讚：人模人樣

2019-06-03 13:56

美總統出訪必帶核密碼外 為何還有一整個冰箱的鮮血

2019-06-04 11:00

泰晤士報：英國將回絕美國所提禁用華為的要求

2019-06-04 07:17

美洛杉磯街頭髒亂 宛如第三世界

2019-06-03 14:06

川普兩度訪白金漢宮 「惹人厭」梅根不出席

2019-06-03 23:35

川普得罪不起的人！美眾院議長激怒川普罵出「瘋婆子」，背後的政治策略

2019-06-03 15:40

美貿易署和財政部發聯合聲明 中國在大搞推卸責任

2019-06-04 07:40

川普貿易戰策略讓人霧煞煞 彭博：中國得長期抗戰

2019-06-03 20:49

伊朗女模為避迫害流落巴黎街頭 在法求庇護

2019-06-03 21:56

川普：對中國輸美產品加徵關稅 沒有推高美國物價

2019-06-03 19:31

拒絕被穿高跟鞋 日寫真女星獲1.9萬網友連署相挺

2019-06-03 17:38

科技巨頭沈淪 那斯達克跌入修正

2019-06-04 04:58

川普訪英遊說封殺華為 要求禁止陸廠參與5G建設

2019-06-04 00:17

8登山客因雪崩喪命 印度空中搜尋已發現5屍

2019-06-03 21:48

影／威尼斯郵輪撞觀光船 135秒驚悚畫面曝光

2019-06-03 13:35

訪英出糗！女王「隨機考」川普去年送的禮物 他竟忘了

2019-06-04 08:42

紐時調查採訪 質疑趙小蘭家族與中國關係

2019-06-04 01:45

美企防「中國風險」 清查供應鏈

2019-06-03 23:34

大、小摩異口同聲：美中不大可能在G20峰會上達成協議

2019-06-03 18:12

川普訪英炒無協議脫歐 歐盟冷眼旁觀

2019-06-03 22:25

英美關係好到什麼程度？英國向美國租飛彈

2019-06-03 23:50

川習會前北京祭出黑名單 對外畫紅線、對內安民心

2019-06-03 17:59

危害古蹟疑慮 秘魯馬丘比丘國際機場抗議聲中動工

2019-06-03 18:20

美國務卿喊話 希望在貿易上與中國公平競爭

2019-06-03 21:03

川普貿易戰惹禍 調查：美國經濟衰退機率激增

2019-06-03 17:20

分類回收不力 莫斯科郊外垃圾山有52層樓高

2019-06-03 21:50

睽違53天金正恩胞妹露臉 韓媒推測政治位階不降反升

2019-06-04 10:23

油價瀕臨熊市 沙國出手救援

2019-06-04 00:18

一張圖揭密！ 巴黎聖母院管風琴為何逃火劫

2019-06-03 18:01

全球製造業低迷 降息壓力增

2019-06-03 23:30

美元全面走低 Fed官員稱可能很快需要降息

2019-06-04 07:59

川普貌似與英國女王擊拳 引起網友熱烈討論

2019-06-04 08:23

中國學術界反彈後 IEEE解除對華為員工限制

2019-06-03 14:06

反壟斷調查衝擊 那指跌入修正 FAANG市值蒸發1370億美元

2019-06-04 07:05

學生撿到錢包送失主家拒收報酬 全校卻收到一份大禮

2019-06-04 12:54

川普明天訪英 巨嬰氣球再度在倫敦升空

2019-06-03 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top