傳遭處決的北韓外交官金赫哲還活著 金與正也再現身

2019-06-04 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



川金二會破局後，近日傳出北韓領導人金正恩進行大規模整肅，下令處決多名高官，包括對美特別代表金赫哲等，就連備受器重的胞妹金與正也疑似遭到冷處理，但在最近一場活動中，金與正再度現身，引發外界廣泛關注。此外，據CNN報導，消息人士透露，金赫哲也還活著，尚未被處決。

美聯社報導，北韓領導人金正恩的妹妹金與正在長達一個半月的消失後，再次出現在官方媒體的報導之中，近來外界猜測她因為川金二會破局而被降級，但在當地時間3日的「人民之國」藝術表演活動中，她與哥哥一同現身。

報導指出，有專家認為，雖然金與正再度露面，但遭到降級的可能性不低，很可能不再是政治局的候補成員。

南韓政府和媒體在追蹤北韓高官發展方面相當困難，因為平壤當局嚴格控管有關訊息。雖然北韓也曾處罰高官以替重大的政治失誤贖罪，但專家們對近期的報導感到懷疑，稱除非金正恩放棄與美國談判，否則此類極端懲罰的做法不太可能發生。

南韓智庫世宗研究所的分析師鄭相昌（Cheong Seong-chang）表示，若金與正因峰會破局後受到處分，那就不會在4月的北韓最高人民會議上出現。

至於據傳已遭到處決的對美特別代表金赫哲，美國有線電視新聞網（CNN）採訪的一名消息人士稱，「他尚未被處決，但可能面臨極重的懲處」。