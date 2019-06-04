福島核災兒童甲狀腺癌中期報告：不認為與輻射有關

2019-06-04 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



福島第一核電廠在311東日本大地震時發生氫爆事故。美聯社 分享 facebook

福島核事故後成立福島縣縣民健康調查檢討委員會，調查對當地民眾健康的影響，評估小組6月3日發表中期報告，認定「現階段不認為甲狀腺癌與核輻射有關」。報告是以事故發生時18歲以下縣內所有兒童為對象，公布於2014、2015年度實施的第二輪甲狀腺檢查結果。

據產經新聞等報導，調查結果未能發現估算曝曬量越高、癌症發病率也隨之升高的關連。但年齡越小的兒童被認為越容易受輻射影響，為分析長大後受到的影響，依然有繼續檢查的必要。

評估小組由8名醫療專家組成，負責人、國際醫療福祉大學醫院院長鈴木元在記者會上表示，僅憑第二輪的檢查數據，無法得出未來也不會有輻射影響的結論，強調繼續檢查的必要性。

共同社報導，3日舉行的小組會議中，對中期報告內容沒有大的異議，但有專家指出，發現癌症者的個人輻射量沒有被考慮在內，這分分析存在各種限制。也有意見主張將結論的「不認為有關」的表述方式修正的更中性一些。將在微調文字後，向檢討委員會提交評估小組報告。

評估小組是以聯合國原子輻射效應科學委員會（UNSCEAR）對該縣59個市町村分別估算出的甲狀腺輻射量為基礎，與被診斷出甲狀腺癌的兒童的年齡、居住市町村，進行對照分析。

2011年福島核事故發生後半年至2013年間，曾進行第一輪調查，當時主要目的為收集基礎數據；不同於第一輪調查，此次做為分析基礎的第二輪檢查在事故後第三至第五年間實施，被定位為「正式檢查」。第二輪檢查對象約38萬人，52人確診罹患癌症、19人疑似罹癌。