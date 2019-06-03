危害古蹟疑慮 秘魯馬丘比丘國際機場抗議聲中動工

2019-06-03 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



馬丘比丘是秘魯著名印加帝國遺跡，坐落在海拔2350-2430公尺的山脊上。（美聯社） 分享 facebook

秘魯南部印加帝國遺跡馬丘比丘國際機場最近已動工，秘魯希望新機場提供更多大型飛機起降，以吸引更多旅客，不過，反對者認為新機場會危害周遭古蹟，在網路上發動連署，要求總統畢斯卡拉取消工程。

馬丘比丘是秘魯著名印加帝國遺跡，坐落在海拔2350-2430公尺的山脊上，俯瞰烏魯班巴河谷， 由於位置獨特和發現時間較晚，成了印加帝國最著名標誌。

目前離馬丘比丘最近的機場在海拔3400公尺的城市庫斯科內，無法擴建。新機場蓋在欽切羅區，位於馬丘比丘和庫斯科之間，也是古蹟密集區「神聖谷地」入口。

發動連署的是秘魯藝術史學者納塔莉亞．馬傑魯夫，她說，新機場會「使全球最重要考古遺跡之一的保存工作陷入險境」，不只馬丘比丘，還包括神聖谷地所有歷史遺跡。連署人包括秘魯與國外學者和當地居民。

英國劍橋大學研究安地斯山區的歷史學者嘉布麗艾拉．拉莫斯，也是連署人之一，她說，新機場工地附近有一座湖，是庫斯科重要水源，庫斯科最近幾十年來水源不穩定，如果再蓋機場，「廢水要排到哪裡？根本沒規劃」。此外，拉莫斯還指出，根據研究，當地土壤根本不適合蓋機場。

連署書還指出，新機場位於高海拔地區，不利飛機起降，政府也未詳細研究風力和天候條件，新建機場的成本又太過高昂。

不過，畢斯卡拉堅持新機場一定要蓋。他上月23日在庫斯科對記者說，專家已評估15年，該做的研究都做了，「這就是最佳方案，這可不是政府或公務員說的，是專家說的」。