氣候變遷太重要 梅伊要尬川普

2019-06-03 18:06 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



英國首相梅伊表示，將會在跟川普會面的時候，呼籲他重視氣候變遷問題。 美聯社 分享 facebook

即使川普反對氣候變遷，梅伊還是有話要說！雖然英國首相梅伊即將下台，不過她近日表示，川普訪英跟她會面的時候，她還是會跟川普要求，美、英能在氣候變遷議題能進行更多合作。眾所皆知，川普一直是氣候變遷的反對者，不過英國有250名學者寫聯名信希望梅伊能說服川普，改變他對氣候變遷的表態。

根據英國《衛報》報導，這250位科學家在聯名信中表示，川普否認氣候變遷、退出《巴黎氣候協議》的態度，讓美國持續不節制的排放溫室氣體到大氣中，對於全世界造成傷害，他們呼籲梅伊要勸川普，讓美國在2050年將溫室氣體排放量降至0，並且跟國際合作一起解決暖化問題。

《發掘報》也報導，不只學界，先前在倫敦推動汽車排放限制的倫敦市長沙迪汗也呼籲梅伊，要在氣候變遷議題上對川普展現強硬態度，不能讓川普再以「美國優先」為藉口，為了國家利益讓全球跟著陪葬。他甚至認為，英國用國是訪問的層級接待不接受氣候變遷川普是不恰當的行為，有失國格。

英國政府的發言人接受《BBC》訪問時表示，梅伊先前跟川普在國際場合會面時就跟川普提過要重視氣候變遷，而且對川普退出《巴黎協議》感到失望，因此這次川普訪英跟她碰面的時候也不會有例外，她也會勸川普重回《巴黎協議》，並加入全球對抗氣候變遷的行列。

《BBC》提到，雖然先前英國王室曾表示，查爾斯王子跟川普會面時，不會聊到關於氣候變遷的問題。不過在英國民間聲浪加劇下，美國總統川普的英國之行，還是無法避免會談到氣候變遷的問題。不過《紐約時報》同時提到，即使美國近來受到龍捲風嚴重侵襲，川普面對氣候變遷態度依舊強硬，他會不會因為此次訪英轉變態度仍值得觀察。

【更多精采內容，詳見 】