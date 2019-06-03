封鎖反對派聲音 巴林當局要社群網路閉嘴

2019-06-03 17:39 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



巴林當局展現魄力，要針對社群網路上的言論開刀，意圖讓煽動反政府言論通通消失。 台灣醒報（擷自pixhere） 分享 facebook

巴林當局決加強對網路言論的審查力度，向反政府社交媒體帳戶的言論開刀！巴林內政部日前透過推文表示，不只在網路上發表反政府言論，那些發表言論帳戶的人也都會被追蹤追究法律責任。據外媒指出，這些反政府的聲音其實已長年存在，從2011年什葉派煽動起義後，反對派一直被遜尼派領導的當局視為眼中釘，現在加強審查制度是可預期的。

根據《阿拉伯商業網》報導，巴林內政部日前推文指出，因應上個月國安會通過的法案，針對社群媒體有更大的掌控性，決定把發表反政府言論的帳戶與追蹤這些帳戶的助力都視為違法，並加強懲罰力道，目前主要從推特帳戶下手。

追溯起源，巴林因為其地理位置臨近沙烏地阿拉伯，大多數人口都是穆斯林，雖然該國對穆斯林中的派系未有精確統計，但據信約有7成屬於較激進的什葉派，不過，該國當局是由遜尼派所領導，才會時常有反政府的聲音出現。

然而，據《歐洲新聞網》報導，自2011年起什葉派穆斯林發動起義失敗後，多數反對派與異議分子只要未能逃到國外，就會被監禁，其中，聯合國人權委員會多次指責，當局在拘留這些反對派時都予以酷刑，有違人道。

隨著社群網站的發達，越來越多逃到國外的反對派會散播反政府言論，讓當局煩不勝煩，才會透過本次加強打擊力道，鎖定位於伊朗、卡達、伊拉克與法國的帳戶進行封鎖。巴林當局也曾質疑過，卡達涉及資助部分恐怖主義的反政府組織，後者當然否認到底，兩方說法都未能被證實，只能說本次巴林掌控下的社交媒體不啻「言論已死」。

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