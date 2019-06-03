為了盼弭平傷痛 教宗向吉普賽人致歉

2019-06-03 17:40 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



天主教教宗方濟各。 歐新社 分享 facebook

教宗方濟各透過出訪羅馬尼亞，代替歷史上犯錯者，向二戰期間受到非人道對待的吉普賽人道歉。方濟各於出訪羅馬尼亞的最終日（3日），到該國社區向吉普賽人致歉，他指出，吉普賽人的生存環境艱難，在二戰時受到納粹虐殺的對待，時至今日在歐洲仍時常受到歧視，方濟各聲援吉普賽人，盼他們能保有其獨特性，並受到更公平的對待。

根據《半島電視台》報導，教宗方濟各正在出訪羅馬尼亞的三日行最終日，3日他前往該國一個吉普賽人居住的小社區，向這些在歐洲大多地區受虐的少數民族道歉，方濟各說：「對於歷史上那些邪惡的時代所作所為，我想以教會與上帝的名義，請求吉普賽人的原諒！」

《雅虎新聞網》報導，方濟各提到的歷史正是二戰，納粹統治歐洲時期，將歐洲戰俘分為18個等級，對他們分別關押，等級越低所受到的迫害就越不人道，歧視也更嚴重。其中，吉普賽人、猶太人、塞爾維亞人等恰好是最嚴重的幾個等級，甚至被強迫種族遷移。

當時估計吉普賽人在二戰期間，被屠殺的數量至少30萬、至多150萬人，之所以不能精確統計，是因二戰之前他們的社會地位就不高，很少有對他們做出的人口統計。時至今日，吉普賽人因為生活方式，在歐洲多數地區仍會被歧視，生存相較為艱難。

方濟各也說，盼這次對吉普賽人的致歉能撫平歷史傷痛，他也期許這個少數民族能繼續保有其文化獨特性，外界也應該停止對他們的歧視。外媒指出，方濟各的作法基本上與前前任的若望保祿類似，都是透過出訪國家，替歷史犯錯者道歉。

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