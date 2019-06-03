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亞裔主演愛情喜劇「可能還愛你」 族裔不再是重點

2019-06-03 16:58世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

擁有華裔、夏威夷原住民血統的好萊塢男星基努李維(右起)、朴藍道、黃阿麗及伊朗裔導...
擁有華裔、夏威夷原住民血統的好萊塢男星基努李維(右起)、朴藍道、黃阿麗及伊朗裔導演Nahnatchka Khan。 美聯社
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網路電視串流服務Netflix最新推出以亞裔演員領銜主演的愛情喜劇片「可能還愛你」(Always Be My Maybe)，與先前以亞裔為主軸的電影最大不同之處在於，族裔並非劇情重點。

「可能還愛你」男女主角分別為電視影集「菜鳥新移民」(Fresh Off the Boat，又譯「初來乍到」)男主角朴藍道(Randall Park)及單口喜劇女星黃阿麗(Ali Wong)。他們飾演一對摯友兼知己，兩人同樣具有亞裔背景。

朴藍道接受美聯社專訪時說，這部新片並沒有設定為要拍成一部代表亞裔，而且追求完美路線的亞裔電影，製作團隊的立場反而趨近於「讓我們拍一部真正能夠感動人心，真的好笑的愛情喜劇片，一部所有人都會喜歡看的電影。」

擁有中國、越南血統的黃阿麗在「可能還愛你」劇中飾演的「莎夏」(Sasha)與韓裔男星朴藍道飾演的「馬克斯」(Marcus)，是在舊金山一起長大的隔壁鄰居，雖然有過短暫戀情，後來卻失聯了。相隔15年之後，已經成為名廚的「莎夏」，搬回老家準備開新餐廳，才與「馬克斯」再次相遇。馬克斯除了在父親的空調器材公司工作，也參加樂團。久別重逢的他們，各自都有男女朋友，但對於昔日戀情仍然難以忘懷。

擁有華裔、夏威夷原住民血統的好萊塢男星基努李維(Keanu Reeves)、韓裔男星金大賢(Daniel Dae Kim)也參與演出。

與「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)一樣，「可能還愛你」演出陣容全為亞裔演員。然而，與「瘋狂亞洲富豪」不同的是，「可能還愛你」劇情重點並沒有著重於東西文化差異。「菜鳥新移民」原創劇作納娜奇卡·可汗(Nahnatchka Khan)，升格為導演的第一步執導作品就是「可能還愛你」。

「可能還愛你」片中，可以看到亞裔民眾日常生活剪影，例如吃港式點心、到韓式水療美容中心等，另外還有一些動作則巧妙反映出亞洲文化的影響，例如回家時進門之前會先脫掉鞋子。

亞裔新移民電影

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