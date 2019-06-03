阿爾及利亞取消選舉 強人執政陰魂不散

2019-06-03 16:46 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



阿爾及利亞憲法法庭2日裁定，原預計4日的總統大選取消，引發民眾抗議。（Photo by Wikipedia） 分享 facebook

就是不要重新選舉！阿爾及利亞憲法法庭2日宣布，原本要在4日舉行，決定誰來繼任前總統包特夫里卡的總統大選取消，卡達大學教授基拉分析，該國人民已持續抗爭3個月，代理總統班薩拉和首相貝多狄應該傾聽人民的聲音。不過他同時悲觀表示，在兩者大權在握、不肯放鬆的情況下，該國只會離民主越來越遠。

根據《半島電視台》報導，統治該國20多年的強人包特夫里卡3月因軍方領導人薩拉的施壓下，最終被迫辭職，到重新大選前由該國前上議院發言人班薩拉擔任代理臨時總統，當時規定他只能代理到6月9日後就要換新總統上任。

不過憲法法庭的最新裁決表示，要求班薩拉另擇時間重啟大選，可是卻沒有明確指定日期，也沒有對外說明為何不能進行重選。這引發該國民眾上街抗議，他們希望以包特夫里卡為首，長期把持該國社政經地位的精英集團能夠下台，好開放民主選舉，終結專制政權。

該國選舉現在陷入一片混亂，由於阿國政治人物長年信用都不佳，因此民眾對於代理政府提出的候選人也表示質疑。《公共廣播》也提到，雖然臨時政府有提2個人出來選，但支持改選的軍方也默認4日不太可能進行選舉。

但《紐約時報》分析，其實憲法法庭的判決也不會是反對派完全的失敗，也象徵了該國民主還是有逐漸成長。不過外界普遍認為，如果該國不早日重新舉行大選，阿國還是會繼續出現強人執政的現象。

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