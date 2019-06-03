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封從德被拒絕入境 民運人士：香港連1國1.5制都沒

2019-06-03 16:24世界日報 記者李榮／灣區報導

六四30周年前夕，旅居灣區的前天安門學運領袖封從德準備到香港參加燭光活動，卻傳出在下機入關時遭人帶走，一度被報導為下落不明，後來確認，封從德是在香港時被拒絕入境，原機遣返回日本。而灣區民運人士程凱則表示，香港近年來改變非常大，「不要說是『一國兩制』、甚至『一國一點五制』都沒有！」

封從德是從東京啟程到香港，預計參加6月4日的紀念活動，向死難者與家屬致哀。沒想到在準備入關查驗證照時被人帶走，後來被拒絕入境，遭遣返。

封從德透過香港支聯會表示，自己在1990年沒有任何證件偷渡進香港，又偷渡出香港，再偷渡進法國，一切順利，「如今有合法證件本可以簡單合法進香港，卻被原機遣返，說明香港『一國兩制』完全騙人，香港沒有獨立司法，聽命於中共。」

民運人士程凱向本報指出，封從德這次是先去台灣參加六四相關活動後，再到日本，原本要到香港參加燭光紀念活動，但卻被拒絕入境。他表示，今年六四研討會從過去在香港舉辦，改到在台灣舉行，就是因為先前有人擔心在香港舉行阻力會比較大，「現在證實之前的擔憂是對的。香港已經不是過去的香港，『一國兩制』、甚至『一國一點五制』都沒有。」

封從德生於1966年，是北京大學遙感所86級碩士研究生，六四期間曾任北高聯主席天安門廣場副總指揮，六四後在21名學生通緝名單排第13名。1990年經香港流亡到法國，後來在荷蘭萊頓大學研究儒家學說，1999年再回法國撰寫博士論文研究道教和中醫，之後到美國。

封從德這些年定居灣區，研究中醫以外，也曾經做過生意，並嘗試地產仲介行業，後來又轉為研究中醫；並且成立「六四檔案網」，參與人權活動。他曾寫信給中國駐舊金山領事館要求回國受審，公開審理他的通緝案，但未有下文。封從德預計本周五（7日）返回灣區。

香港六四中醫

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