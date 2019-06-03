搶華資銀行 舊金山警員判囚2年半

2019-06-03 16:24 世界日報 記者 世界日報 記者 李秀蘭 ／舊金山報導



舊金山警員搶劫華資銀行被判刑。 圖／擷自網頁 分享 facebook

被控搶劫兩家華資銀行的被停職舊金山警員多爾蒂（Rain Daugherty）日前在聯邦法院被判刑兩年半。公辯律師在庭上為他求情時說，多爾蒂因年前手腕受傷手術後，開始上癮使用鴉片。

自去年12月被捕後一直被拒保釋的多爾蒂今年2月認罪，聯邦法院5月30日宣判。聯邦檢察處建議法官判處三年，多爾蒂的公辯律師弗克則要求兩年徒刑。主審法官奧立克則決定判多爾蒂徒刑30個月，服刑期滿後監守行為三年。

聯邦調查局向法院遞交的文件顯示多爾蒂專門挑選華資銀行犯案，被劫的兩家銀行分別是日落區安榮街的華美銀行及列治文區新華埠企李文街的國泰銀行。

44歲的多爾蒂在舊金山日落區出生長大。數年前他是互傳辱罵嘲笑非裔的手機簡訊而曾一度被舊金山警局停職。但多爾蒂與其他涉案警員提出訴訟，指控警局過了指定的有效期才為事件展開調查，結果多爾蒂等警員獲裁決勝訴，返回舊金山警局服務。

但去年中多爾蒂涉嫌詐騙柏林甘市年老鄰居的2萬4000元款項，被聖馬刁縣地檢處提出刑事控罪，他獲得保釋外出候審，但再被舊金山警局暫時停職。停職期間的去年11月29日，多爾蒂走進日落區安榮街的華美銀行搶走9050元現金。兩周後，12月13日他走進列治文區新華埠國泰銀行搶走1450元。

公辯律師弗克求情時說，被告多爾蒂因手腕受傷動手術後，開始服食鴉片，並染上毒癮，直接影響了多爾蒂的生活及經濟情況。