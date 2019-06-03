影／威尼斯郵輪撞觀光船 135秒驚悚畫面曝光

2019-06-03 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



義大利威尼斯（Venice）在2日早上，發生一艘郵輪失控撞上停靠在碼頭邊觀光船的意外，曝光現場畫面可見，事發當下，郵輪鳴笛長達20秒中警告岸邊船隻和民眾，碼頭上民眾驚恐竄逃，宛如好萊塢電影中場景；這起意外共造成至少5人受傷，確切的事故發生原因仍有待調查，但長期以來在威尼斯禁止郵輪的呼籲，也因此再次被提出。

事發在2日早上8點半左右，通往聖馬可廣場（St Mark's Square）主要水道的朱蝶卡運河（Giudecca Canal）上，載有2679名乘客的大型郵輪「MSC Opera」疑似失控停不下來，直接衝撞上停泊在碼頭的小型觀光船「米開朗基羅號」。「MSC Opera」高45公尺，長275公尺，於2004建造完成，可容納2679名乘客；義大利媒體報導，「米開朗基羅號」上則載有110名乘客。

現場民眾拍攝畫面顯示，失控的郵輪鳴笛警示長達20秒，岸上的民眾驚恐四處竄逃，背後則是巨大的郵輪直撲而來，險象環生的場景彷彿災難電影一般，隨後碼頭邊的「米開朗基羅號」從後被撞上，被郵輪推著行駛了一小段，然後就被擠離岸邊，並傳來類似玻璃碎裂及撞擊聲響，附近居民形容，被撞的小型觀光船，簡直像是用塑膠或紙所製成的，瞬間就損毀。

郵輪業主表示，「MSC Opera」正準備要停靠碼頭時發生機械故障，因此造成事故。港口內的拖船公司經理則指出，郵輪失控後，兩艘拖船企圖要止住郵輪的行徑，然後其中一條纜線因為郵輪撞上觀光船而斷裂。

威尼斯是觀光勝地，是遊客與郵輪喜愛造訪的地點，尤其是夏季觀光熱季期間；事故發生後，長期以來在威尼斯禁止郵輪的呼籲，也因此再次被提出。

義大利多名官員，包括環境部長和交通建設部長，都出面指出，這起意外證實了禁止郵輪進入朱蝶卡運河的重要性；提倡禁止郵輪進入的人聲稱，郵輪在運河上製造的波浪，會侵蝕威尼斯的地基；其他也有人抱怨，郵輪破壞威尼斯的美並帶來過多遊客。