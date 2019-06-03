執政友黨易帥 恐動搖梅克爾政府

2019-06-03 13:19 世界日報 編譯中心／綜合2日電



執政友黨易帥，恐動搖梅克爾政府。 歐新社 分享 facebook

德國社會民主黨（SPD）黨魁那勒斯2日表示，她將辭去黨魁與國會黨團主席職位，原因是她未能獲得領導社民黨所需支持，此舉可能動搖總理梅克爾領導的聯合政府。

那勒斯在由社民黨發布的聲明中說：「黨團內部的討論與黨內的反應都顯示，我不再擁有履行職責所需支持。」她4日也將辭去國會黨團主席一職。

那勒斯（Andrea Nahles）求去，使得德國執政聯盟能否撐下去又成問題，由保守派基督教民主黨（CDU）與社民黨組成的大聯合政府去年也曾差點瓦解。基民黨與社民黨是德國兩大主流政黨，但在上周的歐洲議會選舉都遭遇重大挫敗。

最新民調顯示，綠黨已取代梅克爾（Angela Merkel）的保守派聯盟，成為德國人氣最旺的政黨；社民黨的支持度則下滑到歷史低點。

那勒斯決定留在梅克爾領導的聯合政府，遭受黨內左派勢力批評，她的領袖地位4日面臨黨內表決考驗。

擔任副總理的社民黨前代理黨魁蕭茲（Olaf Scholz）稍早告訴德國「每日鏡報」（Tagesspiegel），他已排除再度加入大聯合政府，因社民黨人在上周的歐洲議會選舉受挫後希望能重整旗鼓。

他在鏡報稍早的專訪中說：「我很確定我們沒有正當理由組成歷來第5個大聯合政府。連續組成3個聯合政府對德國的民主沒有任何好處。」

德國「周日畫報」（Bild am Sonntag ）上周報導，社民黨前黨魁舒茲（Martin Schulz）想要取代那勒斯的領袖地位。