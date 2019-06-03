巴布紐幾內亞新首相出爐 美、中都想拉攏

2019-06-03 13:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



巴布紐幾內亞新首相馬拉佩近日就職，政策走向會是親美還是親中引發外界關注。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

新首相親中或親美？巴布紐幾內亞在前首相辭職後，前財政部長馬拉佩近日經議會投票，成為該國新首相。該國靠近美軍關島基地，為太平洋重要戰略樞紐，且附近海域蘊藏豐富天然資源，因此中國跟美國都想跟其打好關係，馬拉佩也希望藉此優勢，發展經濟。

傾中導致欠債過多

根據《歐洲新聞網》報導，馬拉佩宣誓就職時表示，該國需要發展經濟自主的能力，讓他們成為最有錢的黑人基督教國家。雖然該國有美軍基地，但先前在經濟政策上卻一直趨向中國，馬拉佩上台後，他內閣的同事提醒他需要改變這個狀況。

前首相歐尼爾跟中國簽訂《一帶一路》，而且在任內出訪中國多次。不過也因為這樣，巴國的國債也是太平洋島國中最高的，這也成為該國議會將歐尼爾罷免下台的原因。英國不具名資深外交官受訪時指出，若馬拉佩不再接受中國的投資，對西方國家而言是很好接近的機會。

帶領巴國脫貧

巴國雖然富含石油等天然資源，但都遭跨國大型石油公司壟斷，當地居民並未獲利。馬拉佩也因2009年曾支持大型石油開發計畫而受到批評，不過近日他有向投資當地的石油公司警告，將持續注意石油公司開發的利得回流到本國太少的跡象。除了石油工業，馬拉佩也希望發展旅遊業讓巴國脫貧。

根據澳洲《雪梨先驅早報》觀察，馬拉佩可能會延續跟中國的關係，但同時也會加強跟美國、澳洲的連結。由於該國的戰略地位重要，加上附近海域有許多天然資源，新首相上台後態度如何值得外界關注。

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