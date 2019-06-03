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威尼斯遊輪撞觀光船5傷 禁駛聲再起

2019-06-03 13:00世界日報 編譯中心／綜合2日電

繁忙的威尼斯運河2日傳出意外，一艘巨型遊輪失控撞上碼頭與岸邊一艘觀光船，造成至少5人受傷。

美聯社報導，這起碰撞意外發生在朱蝶卡運河（Giudecca Canal），該運河是通往聖馬可廣場（St Mark`s Square）的主要水道。據意外發生當時拍到的畫面，巨型遊輪「歌劇」號（MSC Opera）失去控制，撞上碼頭與岸邊一艘觀光船，岸上數十人驚慌走避。外傳觀光船部分乘客跳入水中逃生。

威尼斯遊輪撞觀光船5傷，禁駛聲再起。 法新社
威尼斯遊輪撞觀光船5傷，禁駛聲再起。 法新社
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協助遊輪停泊的拖船公司負責人卡爾代蘭指，「歌劇」號當時引擎故障，但仍繼續加速，兩艘拖船曾試圖令「歌劇」號減速，但其中一條鋼鏈受不住壓力斷裂。

威尼斯是觀光勝地，是遊客與遊輪喜愛造訪的地點，遊輪與水上小舟貢多拉充斥河道。日前知名街頭藝術家班克西才現身威尼斯，以遊輪與貢多拉的強烈對比畫作，諷刺當地過度觀光，使城市不堪負荷。

威尼斯水道狹窄，觀光遊輪往往在極近距離駛過岸邊，不但構成危機，也損害威尼斯本已脆弱的地基，呼籲禁駛遊輪的聲浪從未停歇，這起事件發生後，義大利運輸部部長再度疾呼，朱蝶卡運河不該再讓遊輪通行。

「歌劇」號於2004年下水，船身高54米、長275米，2011年在波羅的海行駛期間曾發生電力故障，船上約2000名乘客需於瑞典斯德哥爾摩下船。

尼斯碼頭義大利

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