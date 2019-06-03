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台股ADR上周五除聯電外全上漲 台積電溢價縮減現賣壓

2019-06-03 07:11經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR上周五除聯電外全上漲，跟進台股漲勢，挺過美股重挫影響。

台積電漲0.8%，但漲幅不如台北交易股票的漲幅2%，兩者溢價減為2.7%。費城半導體指數跌1.5%。

美國股市上周五以大跌結束去年12月以來最慘烈的一個月，道瓊連跌六周，創下近八年來最久頹勢。美國總統川普四處點火，美中貿易爭端尚未了結，上周再為移民問題揚言對墨西哥加徵關稅，令投資人大感錯愕。

道瓊周五大跌354點收在24,815點，標普500和那斯達克綜合指數也分別下挫1.3%和1.5%。三大指數5月跌幅都在6.5%以上，是12月來表現最差的一個月。全球股市也因貿易戰遭殃，單單5月市值就蒸發4兆美元。

標普500指數5月蒸發1.7兆美元，其中科投類股重挫8.9%，是2008年表現最差的一個月。費城半導體指數5月重挫16.7%，跌掉2019年半數漲勢，市值蒸發2,280億美元。

台灣加權股價指數上周五大漲115.50點收10,498.49點，台積電漲2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 58.03 +0.82 59.80 -2.96

友達 AUO 9.21 +3.18 9.30 -0.98

中華電 CHT 112.56 -0.06 112.50 0.05

台積電 TSM 241.89 +0.81 235.50 2.71

聯電 UMC 12.43 -0.51 12.90 -3.58

資料來源：彭博

台股台積電半導體

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