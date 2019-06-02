內馬爾公布鹹濕對話 否認性侵稱遭設局

2019-06-02 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



一名巴西女子指控，巴西足球明星內馬爾在巴黎一間高檔旅館性侵她。內馬爾2日否認性侵，說自己被女網友敲詐勒索。

內馬爾在社群媒體Instagram上傳7分鐘影片，他在影片中說：「我因為被敲詐勒索，而站出來說出真相。了解我的人都知道我不會做出這種事。很難相信這個世界是這樣，有人想著如何利用和敲詐別人。這讓我痛苦，這是一個陷阱，而我中招了。」

內馬爾在影片中貼出部分聊天紀錄截圖。兩人的聊天內容非常曖昧，這名女子不只一次發出撩人照片，內馬爾似乎想證明，對方有意勾引他，進而勒索他。例如，這名女子主動發出兩張照片給內馬爾，並問說「我的這個姿勢怎麼樣」，內馬爾回應「我想把你吃掉」。

內馬爾父親老內馬爾告訴巴西電視台：「這件事顯然是圈套，如果我們必須公開內馬爾與那女孩的WhatsApps對話，我們也得這麼做。」

這名姓名未公開的女子向巴西最大城聖保羅警方報案說，她在Instagram上認識內馬爾，內馬爾提議兩人在巴黎碰面，也就是他所屬球隊巴黎聖傑曼隊所在地。她收到內馬爾助理寄來的機票和酒店費用，並在5月15日住進巴黎凱旋門索菲特酒店。

女子說，內馬爾當晚來到旅館，「明顯喝醉」，兩人談天、愛撫，「然而，內馬爾突然暴躁起來，並透過暴力在違背受害人意願下從事性行為」。

根據警方報告，女方兩天後返回巴西，離開法國時並未向當地警方報案，因為她「情緒太過激動，害怕在另一個國家通報實情」。

內馬爾近來諸事不順。巴西足球協會上月底摘掉內馬爾國家代表隊隊長頭銜，將此重責託付給他巴黎聖傑曼隊隊友艾維斯。