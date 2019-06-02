三度大難不死 昔日政壇小咖如今重創兩大黨

2019-06-02 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國脫歐黨黨魁法拉吉。 路透 分享 facebook

歐洲議會選舉結果揭曉，在英國方面，堅決主張脫歐的脫歐黨大勝，尋求「妥協版脫歐」的執政保守黨則幾乎全軍覆沒。美國總統川普近日接受英國星期泰晤士報訪問時說，下一位英國首相應指派脫歐黨黨魁法拉吉與歐盟談判，而且英國必須在今年完成脫歐。

法拉吉（Nigel Farage）現年55歲，從政近30年，原本是反對英國深度參與歐洲統合的政壇邊緣人，七度參選英國下院議員都落選，但隨著他今年稍早創立的脫歐黨大受歡迎，如今他已撼動英國傳統兩大黨的政治版圖。

法拉吉已離婚，是四個孩子的爸，從出身背景來看，誰也想不到他會成為民粹政治人物。他1964年生於英格蘭東南部肯特郡富裕人家，父親是酗酒的證券經紀人，父母在他五歲時離異。法拉吉在英格蘭頂尖私立男子中學「德威學院」就讀，後來踏入金融界，成為大宗商品交易員。

法拉吉數度與死神擦肩而過。1985年，他接受手術將罹癌睪丸切除，而後在夜間外出時被車撞到，頭部和小腿重傷。他一康復，就娶了照顧他的護理師，與她育有兩子。這段婚姻1997年結束。

法拉吉後來娶了第二任妻子、德國籍的吉爾斯騰．梅爾，與她育有兩女。第二段婚姻2017年告終。

法拉吉最近一次恐怖經歷是在2010年5月英國大選投票日，他搭乘的輕型飛機螺旋槳捲到一片選舉宣傳布條，導致飛機墜毀，法拉吉骨折、肺部遭刺穿。

法拉吉的政治生涯始於1993年，當時執政保守黨帶領英國參與更進一步的歐洲統合，他憤而退出保守黨，與其他人共同創立英國獨立黨，六年後當選歐洲議會議員，時年35歲。

法拉吉兩度擔任獨立黨黨魁。獨立黨嚴厲批判歐盟和「失控的」外來移民，人氣緩慢上升，2014年在歐洲議會選舉中贏得空前勝利，讓時任英國首相卡麥隆舉辦脫歐公投的壓力愈來愈大。

法拉吉雖然主張脫歐，但在公投確定要舉辦後，卻被脫歐陣營排除在外，因為脫歐陣營擔心，把爭議人物法拉吉納入，會嚇跑支持者。

不過，法拉吉仍保持高調，專注抨擊移民。他公布一張宣傳海報，以大批移民通過斯洛維尼亞邊境為背景，海報上用紅色大字寫著「崩潰點」，批評移民威脅英國安全，不僅被留歐派人士批評跟納粹宣傳海報無異，連脫歐支持者也看不下去。

脫歐公投過關後，法拉吉卸任黨魁，聲稱任務圓滿完成。他接受英國每日郵報專訪時坦承，他自己和家人為宣傳脫歐公投付出重大代價，「我的人生路一向不好走，打擊和不愉快的事常常發生」。

法拉吉擔任歐洲議員已20年，卻時常抨擊「職業政客」和「全球菁英」。支持者讚美他是有話直說、大口喝酒的「普通人」，批評者卻說他虛偽。

英國電視台最近將英國脫歐公投過程改編為電視劇，在劇中飾演法拉吉的英國演員保羅萊恩說：「法拉吉這個人很有戲，他很有幽默感，魅力十足，善於溝通。」