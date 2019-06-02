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數千加國原民女遇害 已達種族滅絕

2019-06-02 17:05台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

加國一份報告指出，加拿大的原住民女性在過去數十年中時常遭到殺害，已經到達種族滅絕...
加國一份報告指出，加拿大的原住民女性在過去數十年中時常遭到殺害，已經到達種族滅絕的程度。（photo by Wikimedia）
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加拿大也有轉型正義。一份即將公布的加拿大官方報告指出，過去40年以來，有數千名原住民女性遭到殺害，已達「種族滅絕」的程度。這份長達1, 200頁且包含230項以上建議的報告書，將於3日在杜魯道總理、原民領袖、受難者家屬等的見證下在加拿大歷史博物館發布，讓加國的轉型正義往前踏一大步。

女性失蹤或遇害

根據《英國廣播公司》報導，加拿大目前擁有約160萬的原住民人口，但受到根深抵固的殖民主義與政府不作為的影響，每年都有許多原住民女性失蹤或遭到殺害。為了凸顯這個問題，杜魯道總理將針對原住民族群受害狀況的調查與和解，列為其政府的執政優先任務之一。

調查委員會自2017年起召開了24場聽證會，有超過2, 000名證人出席作證，也向警調單位傳喚了多份檔案來釐清受害者的人數與死因。根據加國媒體，這份將於3日發佈的報告長度超過1, 200頁，包含高達230項的政策建議，更將這些女性的受害定調為「加拿大種族滅絕」，希望能喚起加國各界的重視。

《加拿大廣播公司》指出，該份報告除了建議加拿大中央和地方政府都應正視並積極改善此一情形外，也建議將原住民語言與英語、法語並列為官方語言，並在國會之下設立獨立機制來監督這些措施的執行。此外，該報告也希望國會能將殺害親密伴侶罪改為一級謀殺來遏止相關行為。

皇家騎警拒提供資料

令人意外的是，該報告也指控加拿大皇家騎警拒絕配合提供相關刑案的案件報告。調查小組合計向皇家騎警傳喚208份檔案，但只有收到107份。兩造更為了其中幾份檔案鬧上法庭。「許多皇家騎警送來的檔案都受到嚴重的塗改，讓這些檔案無法被辨識」，該報告如是說。對此，皇家騎警則表示，許多檔案本身都有禁止公開禁令，是他們拒絕交出檔案的主因。

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加拿大原住民語官方語言
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