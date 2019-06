荷蘭要改革年金 民眾罷工爭籌碼

2019-06-02 15:43 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



為了因應人口老化,荷蘭政府決定進行年金改革,提高退休年齡並改為確定提撥制度,引發罷工抗議。(photo by wir_sind_klein via pixabay, used under CC License) 分享 facebook

被評為全球最佳的荷蘭年金制度也面臨改革,民眾紛紛透過罷工來表達自己的立場。為了因應人口老化帶來的衝擊,政府除了打算將退休年齡逐年提高外,也要將原本較為固定的確定給付制度,轉換成較為彈性的確定提撥制度。如何成功說服勞工接受退休時間較晚且報酬和風險都較高的年金制度,是荷蘭當局的重要課題。

年金改革引抗爭

荷蘭大眾運輸系統當地時間5月28日進行大罷工,向政府抗議其打算提高退休年齡並降低年金給付的舉措。

根據《Quartz》報導,根據墨爾本美世全球年金指數,荷蘭以80.3分擊敗80.2分的丹麥,成為全球唯二得分超過80的年金制度。在制度上,多數的荷蘭人除了仰賴政府提供部分的年金外,多有參加由自己所任職的企業幫忙出錢的年金制度。

目前該制度是確定給付制度,由雇主承諾在勞工退休後,依照約定提供一定金額的資金給勞工,由資方承擔較多的風險。

從給付變提撥

而為了減輕年金的財政壓力,荷蘭除了打算提高退休年齡至67歲,也將從確定給付制度,轉為由雇主和員工共同出資的確定提撥制度。這個制度將雇主和員工各自提撥的資金轉交給第三方進行信託管理,並在勞工退休後將該資金連本帶利逐漸發還,金額大小取決於員工提撥的額度與信託的投資良好與否。

《金融時報》指出,改成確定提撥制度能使整個年金較不容易受到利率波動等外在因素的影響,進而破產。年金聯盟的執行長里曼表示,政府應該清楚地告知民眾,若轉為確定提撥制度,他們的個人退休金將會有較大的投資風險。但若他們願意冒這個風險,退休金也會比之前多。

相反地,若民眾執意維持確定給付制度,他們的退休金將會因為人口結構因素而緩慢縮水。除此之外,政府也倡議退休金的信託基金應該要脫離現在的統一投資策略,改針對不同年齡的族群有不同的投資策略,才能滿足每個人的需求。

【更多精采內容,詳見 】