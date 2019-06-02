民主之父終安息 民主剛果路仍漫長

2019-06-02 15:38 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



剛果民主之父（看板上候選人）雖終歸國安葬，但剛果還有貪汙、內戰等問題要克服。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook

剛果民主之父回國安葬！剛果民主共和國的前總理齊塞克迪在死後2年，終於在1日得以將遺體運回祖國大葬。齊塞克迪號稱該國「民主之父」，曾是反對黨的領導人，在2017年因肺栓塞過世時，當時執政黨仍視他為威脅，不讓回國。雖然他死後得以回歸，但外媒也提醒，剛果民主共和國還有經濟、內戰等問題要解決。

根據《半島電視台》報導，由於他的兒子菲力克斯1月順利代表反對黨「民主與社會進步聯盟」競選總統成功，他的遺體才順利返回國家。菲力克斯也是該國1960年獨立以來，第一個順利從執政黨和平轉移政權的總統。盧安達等國的領導人也都參加了這場葬禮。

齊塞克迪曾三度擔任該國總理，後曾參加2011年總統選舉，得票不及尋求連任的卡比拉，以第二名落敗。後來他長期留在比利時接受治療，2016年7月返回剛果，2017年1月下旬再出國到比利時治病，於2月1日在布魯塞爾病逝。

該國的民社盟曾希望能將他的遺體運回國家，但時任總統卡比拉忌諱齊塞克迪的政治影響力而沒有讓他回國。剛果民主共和國長年來受到剛果戰爭、內戰、政變的影響。1998年的剛果戰爭造成該國540萬人死亡，而該國的性暴力的發生率更是世界最高，醫療、經濟等問題都持續困擾該國。

《德國之聲》曾報導，民主剛果年初的選舉中，民眾對於執政長達22年的剛果解放民主力量同盟倦怠，希望專制的卡比拉能夠下台的情況下，才導致了這次的政黨輪替。但民社盟上任後，面對的仍是千瘡百孔的剛果民主，在國家發展上還需要解決貪污、武裝團體、衛生等挑戰。

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