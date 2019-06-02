親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融連五打席安打 追平陽岱鋼兩項紀錄

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

民主之父終安息 民主剛果路仍漫長

2019-06-02 15:38台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

剛果民主之父（看板上候選人）雖終歸國安葬，但剛果還有貪汙、內戰等問題要克服。（P...
剛果民主之父（看板上候選人）雖終歸國安葬，但剛果還有貪汙、內戰等問題要克服。（Photo on Wikimedia Commons）
分享

剛果民主之父回國安葬！剛果民主共和國的前總理齊塞克迪在死後2年，終於在1日得以將遺體運回祖國大葬。齊塞克迪號稱該國「民主之父」，曾是反對黨的領導人，在2017年因肺栓塞過世時，當時執政黨仍視他為威脅，不讓回國。雖然他死後得以回歸，但外媒也提醒，剛果民主共和國還有經濟、內戰等問題要解決。

根據《半島電視台》報導，由於他的兒子菲力克斯1月順利代表反對黨「民主與社會進步聯盟」競選總統成功，他的遺體才順利返回國家。菲力克斯也是該國1960年獨立以來，第一個順利從執政黨和平轉移政權的總統。盧安達等國的領導人也都參加了這場葬禮。

齊塞克迪曾三度擔任該國總理，後曾參加2011年總統選舉，得票不及尋求連任的卡比拉，以第二名落敗。後來他長期留在比利時接受治療，2016年7月返回剛果，2017年1月下旬再出國到比利時治病，於2月1日在布魯塞爾病逝。

該國的民社盟曾希望能將他的遺體運回國家，但時任總統卡比拉忌諱齊塞克迪的政治影響力而沒有讓他回國。剛果民主共和國長年來受到剛果戰爭、內戰、政變的影響。1998年的剛果戰爭造成該國540萬人死亡，而該國的性暴力的發生率更是世界最高，醫療、經濟等問題都持續困擾該國。

《德國之聲》曾報導，民主剛果年初的選舉中，民眾對於執政長達22年的剛果解放民主力量同盟倦怠，希望專制的卡比拉能夠下台的情況下，才導致了這次的政黨輪替。但民社盟上任後，面對的仍是千瘡百孔的剛果民主，在國家發展上還需要解決貪污、武裝團體、衛生等挑戰。

【更多精采內容，詳見

戰爭
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

荷蘭要改革年金 民眾罷工爭籌碼

2019-06-02 15:43

川普為英相人選敲邊鼓 柯賓斥干預內政

2019-06-02 15:08

打擊人口販賣 墨西哥城性交易除罪

2019-06-02 15:11

安倍6日在位2720天 與伊藤博文並列史上第3

2019-06-02 14:58

日相安倍擬12日訪伊朗當調人 會見2領袖

2019-06-02 14:33

北韓兩次試射 南韓防長：同一種類短程飛彈

2019-06-02 14:15

金正恩露面 視察飛彈工廠

2019-06-02 14:12

川普訪英前又開砲 批梅根惡劣

2019-06-02 14:11

回收換現金！ 14歲秘魯童創立兒童綠銀行

2019-06-02 13:55

日改元令和後首度下鄉訪問 德仁雅子展高人氣

2019-06-02 13:47

川普訪英碰上保守黨黨魁選舉 他挺誰可能誰倒楣？

2019-06-02 12:56

倫敦市長卡恩投書：不該歡迎川普訪英國

2019-06-02 12:56

薩爾瓦多新總統就職 面臨美中利益權衡

2019-06-02 12:50

影／俄羅斯軍工廠爆炸 如核爆蕈狀雲直竄九霄

2019-06-02 12:30

川普訪英干預保守黨黨魁選舉？華郵：他捧誰可能誰倒楣

2019-06-02 11:00

倫敦市長：川普言論如法西斯主義者 不應以紅地毯迎他

2019-06-02 10:42

英首相選舉攪局 脫歐期中考恐交白卷

2019-06-02 08:19

星期人物／英國脫歐黨黨魁 政壇邊緣人 撼動兩大黨

2019-06-02 00:50

菲總統訪日會安倍 宣布解禁福島水產品

2019-06-02 00:36

送走加拿大垃圾 迎進日本核食 這國在想什麼?

2019-06-01 22:54

俄炸藥廠爆炸 已知有38人受傷

2019-06-01 21:26

共同研究S-400爭議 傳川普接受土耳其提議

2019-06-01 20:40

川普將訪英國 屢發挑釁言語歐洲盟友頭痛

2019-06-01 20:37

學者：美國把台灣納入印太戰略考量

2019-06-01 17:33

杜特蒂嗆北京：一個國家主張擁有整片海洋對嗎？

2019-06-01 17:12

出席香格里拉對話 美代防長稱不會迴避中國

2019-06-01 16:56

掛著中國兵力圖… 亞洲安全峰會惹議

2019-06-01 16:24

風波落幕 菲國69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 14:06

聯合國：阿桑吉遭「心理虐待」 不該引渡美國

2019-06-01 14:05

梅克爾哈佛致詞 暗批川普「築牆」

2019-06-01 14:05

墨總統：美國至上是謬論 社會問題不能用關稅或脅迫解決

2019-06-01 13:33

巴西通報非典型狂牛症新例

2019-06-01 13:06

英國2周沒用煤炭發電 工業革命以來頭一遭

2019-06-01 12:59

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:57

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

欲申請美簽？先交出你的社群帳號名稱 本月生效

2019-06-02 08:28

掀底牌？國務院明發佈中美經貿磋商中方立場白皮書

2019-06-01 15:46

封殺華為的公司 恐被逐出陸市場

2019-06-02 00:58

中共發表8千字白皮書 轟美多次出爾反爾殃及全球

2019-06-02 10:49

報復來了！ 陸對美600億美元商品 加徵關稅

2019-06-02 00:58

打華為就是打中國夢 分析：中方做好經濟戰準備

2019-06-01 21:09

第一槍打FedEx？ 中國建黑名單將「違法」美企逐出市場

2019-06-02 08:53

8個蝦餃成本15萬元！全球獨步養蝦法 背後超勵志

2019-06-02 10:00

美國重視人權？李家同：這監獄罰七天不喝水鬧出人命

2019-06-01 19:06

劉遵義：川普短期無意達成美中貿易協議

2019-06-01 18:23

杜特蒂嗆北京：一個國家主張擁有整片海洋對嗎？

2019-06-01 17:12

貿易戰升溫 中方表態將發表白皮書

2019-06-01 23:41

共同研究S-400爭議 傳川普接受土耳其提議

2019-06-01 20:40

好市多竟也賣10克拉鑽戒 要價逾千萬台幣！

2019-06-01 20:19

送走加拿大垃圾 迎進日本核食 這國在想什麼?

2019-06-01 22:54

川普赴英前警告提防華為 順便傳授談判走人技巧

2019-06-02 10:10

為了拚連任繞地球一圈半 美媒曝川普「其實是宅男」

2019-06-01 22:11

美國海軍證實曾收到別讓川普看見馬侃號的要求

2019-06-01 22:32

關稅戰烽火遍地 川普得意核心幕僚跳腳

2019-06-02 13:44

北京瞭望／陸媒天天批美國 嚴控網路言論

2019-06-02 00:58

跟富爸爸訪英：川普四子女包下權貴最愛五星旅館整層樓

2019-06-02 12:05

美國宣布取消印度貿易優惠 莫迪新閣面臨挑戰

2019-06-01 22:46

二手精品 保值程度大不同

2019-06-01 23:38

維吉尼亞槍案凶嫌身分曝光 鄰居說他常獨來獨往

2019-06-01 20:42

躲過中國躲不過這波關稅戰 美產品將受重擊

2019-06-01 19:19

全球股市5月蒸發4兆美元 市場擔心關稅戰沒完沒了

2019-06-01 18:17

中樂透不會讓你更快樂！ 但做到這四件事可以

2019-06-01 22:58

美西岸罕見70頭灰鯨死亡 疑暖化食物減少所致

2019-06-01 18:22

學者：美國把台灣納入印太戰略考量

2019-06-01 17:33

談中美經貿摩擦 中共防長9字回應

2019-06-02 10:58

影／60枚人造衛星的夜空就這樣 未來1萬多顆怎麼辦？

2019-06-02 13:40

提高墨關稅全美反對 連這兩對頭都難得一致說不可

2019-06-01 19:51

紐時社論：川普祭關稅是三輸 倒楣的是美國消費者

2019-06-01 19:50

中國大陸國防部長談貿易戰：協商的大門仍敞開

2019-06-02 09:44

天使光環不再？ 維多利亞的秘密驚爆年關53間分店

2019-06-02 11:48

倫敦市長：川普言論如法西斯主義者 不應以紅地毯迎他

2019-06-02 10:42

掛著中國兵力圖… 亞洲安全峰會惹議

2019-06-01 16:24

俄炸藥廠爆炸 已知有38人受傷

2019-06-01 21:26

再掀貿易戰火… 美取消2000項印度商品零關稅

2019-06-01 23:48

俄國可供美稀土？ 儲量全球第4 但開採計畫延宕

2019-06-02 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top