親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融連五打席安打 追平陽岱鋼兩項紀錄

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

打擊人口販賣 墨西哥城性交易除罪

2019-06-02 15:11台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

為了打擊人口販賣，墨西哥城將性交易除罪化。 (Photo by Wikimedi...
為了打擊人口販賣，墨西哥城將性交易除罪化。 (Photo by Wikimedia Commons)
分享

為了打擊人口販賣，墨西哥性交易除罪化！性交易除罪化能讓性工作者得到更好的醫療照護，也能讓他們在受到暴力對待時利用正當管道獲得庇護。如此一來，受到非法團體控制從事性交易的人們更有機會浮出台面爭取權利，並逃出非法團體控制的魔掌。

性交易除罪化

根據《衛報》報導，墨西哥議會的議員於31日通過議案，刪除公民文化法中，將性工作者與他們的客戶定罪的法條。其實，墨西哥大部分的州已允許性交易，但其中許多州對於性交易的相關法律規定並不十分明確，導致他們的運作仍處於灰色地帶，而這樣的情形讓他們特別容易受到剝削或成為犯罪組織人口販賣的一環。

有些人認為將性交易除罪化其實是在為人口販賣的組織提供掩護，但墨西哥的性工作者與人權組織認為若性交易持續被歸類為非法行為，才會讓這群已經夠弱勢的群體，再進一步受到警察與犯罪組織的雙重威脅。

後續問題

根據《路透社》報導，美國國務院人口販運問題報告將墨西哥的人口販運狀況歸類為第二級，意思是說墨西哥仍未達到消除人口販賣的最低標準，但他們正付出許多努力改善這樣的情況。美國國務院指稱墨西哥為一個人口販賣大國，其中婦女與兒童最容易淪為被迫從事性交易的受害者。

墨西哥城一位地方議員桑提蘭說，將性工作除罪化後，下一步便是要制定打擊人口販賣更完善的法律。替性工作者爭取權益的倡議者們也認為，除罪化之外，政府該制定法律來保障他們的安全。

【更多精采內容，詳見

性交易墨西哥
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

荷蘭要改革年金 民眾罷工爭籌碼

2019-06-02 15:43

川普為英相人選敲邊鼓 柯賓斥干預內政

2019-06-02 15:08

民主之父終安息 民主剛果路仍漫長

2019-06-02 15:38

安倍6日在位2720天 與伊藤博文並列史上第3

2019-06-02 14:58

日相安倍擬12日訪伊朗當調人 會見2領袖

2019-06-02 14:33

北韓兩次試射 南韓防長：同一種類短程飛彈

2019-06-02 14:15

金正恩露面 視察飛彈工廠

2019-06-02 14:12

川普訪英前又開砲 批梅根惡劣

2019-06-02 14:11

回收換現金！ 14歲秘魯童創立兒童綠銀行

2019-06-02 13:55

日改元令和後首度下鄉訪問 德仁雅子展高人氣

2019-06-02 13:47

川普訪英碰上保守黨黨魁選舉 他挺誰可能誰倒楣？

2019-06-02 12:56

倫敦市長卡恩投書：不該歡迎川普訪英國

2019-06-02 12:56

薩爾瓦多新總統就職 面臨美中利益權衡

2019-06-02 12:50

影／俄羅斯軍工廠爆炸 如核爆蕈狀雲直竄九霄

2019-06-02 12:30

川普訪英干預保守黨黨魁選舉？華郵：他捧誰可能誰倒楣

2019-06-02 11:00

倫敦市長：川普言論如法西斯主義者 不應以紅地毯迎他

2019-06-02 10:42

英首相選舉攪局 脫歐期中考恐交白卷

2019-06-02 08:19

星期人物／英國脫歐黨黨魁 政壇邊緣人 撼動兩大黨

2019-06-02 00:50

菲總統訪日會安倍 宣布解禁福島水產品

2019-06-02 00:36

送走加拿大垃圾 迎進日本核食 這國在想什麼?

2019-06-01 22:54

俄炸藥廠爆炸 已知有38人受傷

2019-06-01 21:26

共同研究S-400爭議 傳川普接受土耳其提議

2019-06-01 20:40

川普將訪英國 屢發挑釁言語歐洲盟友頭痛

2019-06-01 20:37

學者：美國把台灣納入印太戰略考量

2019-06-01 17:33

杜特蒂嗆北京：一個國家主張擁有整片海洋對嗎？

2019-06-01 17:12

出席香格里拉對話 美代防長稱不會迴避中國

2019-06-01 16:56

掛著中國兵力圖… 亞洲安全峰會惹議

2019-06-01 16:24

風波落幕 菲國69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 14:06

聯合國：阿桑吉遭「心理虐待」 不該引渡美國

2019-06-01 14:05

梅克爾哈佛致詞 暗批川普「築牆」

2019-06-01 14:05

墨總統：美國至上是謬論 社會問題不能用關稅或脅迫解決

2019-06-01 13:33

巴西通報非典型狂牛症新例

2019-06-01 13:06

英國2周沒用煤炭發電 工業革命以來頭一遭

2019-06-01 12:59

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:57

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

欲申請美簽？先交出你的社群帳號名稱 本月生效

2019-06-02 08:28

掀底牌？國務院明發佈中美經貿磋商中方立場白皮書

2019-06-01 15:46

封殺華為的公司 恐被逐出陸市場

2019-06-02 00:58

中共發表8千字白皮書 轟美多次出爾反爾殃及全球

2019-06-02 10:49

報復來了！ 陸對美600億美元商品 加徵關稅

2019-06-02 00:58

打華為就是打中國夢 分析：中方做好經濟戰準備

2019-06-01 21:09

第一槍打FedEx？ 中國建黑名單將「違法」美企逐出市場

2019-06-02 08:53

8個蝦餃成本15萬元！全球獨步養蝦法 背後超勵志

2019-06-02 10:00

美國重視人權？李家同：這監獄罰七天不喝水鬧出人命

2019-06-01 19:06

劉遵義：川普短期無意達成美中貿易協議

2019-06-01 18:23

杜特蒂嗆北京：一個國家主張擁有整片海洋對嗎？

2019-06-01 17:12

貿易戰升溫 中方表態將發表白皮書

2019-06-01 23:41

共同研究S-400爭議 傳川普接受土耳其提議

2019-06-01 20:40

好市多竟也賣10克拉鑽戒 要價逾千萬台幣！

2019-06-01 20:19

送走加拿大垃圾 迎進日本核食 這國在想什麼?

2019-06-01 22:54

川普赴英前警告提防華為 順便傳授談判走人技巧

2019-06-02 10:10

為了拚連任繞地球一圈半 美媒曝川普「其實是宅男」

2019-06-01 22:11

美國海軍證實曾收到別讓川普看見馬侃號的要求

2019-06-01 22:32

關稅戰烽火遍地 川普得意核心幕僚跳腳

2019-06-02 13:44

北京瞭望／陸媒天天批美國 嚴控網路言論

2019-06-02 00:58

跟富爸爸訪英：川普四子女包下權貴最愛五星旅館整層樓

2019-06-02 12:05

美國宣布取消印度貿易優惠 莫迪新閣面臨挑戰

2019-06-01 22:46

二手精品 保值程度大不同

2019-06-01 23:38

維吉尼亞槍案凶嫌身分曝光 鄰居說他常獨來獨往

2019-06-01 20:42

躲過中國躲不過這波關稅戰 美產品將受重擊

2019-06-01 19:19

全球股市5月蒸發4兆美元 市場擔心關稅戰沒完沒了

2019-06-01 18:17

中樂透不會讓你更快樂！ 但做到這四件事可以

2019-06-01 22:58

美西岸罕見70頭灰鯨死亡 疑暖化食物減少所致

2019-06-01 18:22

學者：美國把台灣納入印太戰略考量

2019-06-01 17:33

談中美經貿摩擦 中共防長9字回應

2019-06-02 10:58

影／60枚人造衛星的夜空就這樣 未來1萬多顆怎麼辦？

2019-06-02 13:40

提高墨關稅全美反對 連這兩對頭都難得一致說不可

2019-06-01 19:51

紐時社論：川普祭關稅是三輸 倒楣的是美國消費者

2019-06-01 19:50

中國大陸國防部長談貿易戰：協商的大門仍敞開

2019-06-02 09:44

天使光環不再？ 維多利亞的秘密驚爆年關53間分店

2019-06-02 11:48

倫敦市長：川普言論如法西斯主義者 不應以紅地毯迎他

2019-06-02 10:42

掛著中國兵力圖… 亞洲安全峰會惹議

2019-06-01 16:24

俄炸藥廠爆炸 已知有38人受傷

2019-06-01 21:26

再掀貿易戰火… 美取消2000項印度商品零關稅

2019-06-01 23:48

俄國可供美稀土？ 儲量全球第4 但開採計畫延宕

2019-06-02 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top