打擊人口販賣 墨西哥城性交易除罪

2019-06-02 15:11 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



為了打擊人口販賣，墨西哥城將性交易除罪化。 (Photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook

為了打擊人口販賣，墨西哥將性交易除罪化！性交易除罪化能讓性工作者得到更好的醫療照護，也能讓他們在受到暴力對待時利用正當管道獲得庇護。如此一來，受到非法團體控制從事性交易的人們更有機會浮出台面爭取權利，並逃出非法團體控制的魔掌。

性交易除罪化

根據《衛報》報導，墨西哥議會的議員於31日通過議案，刪除公民文化法中，將性工作者與他們的客戶定罪的法條。其實，墨西哥大部分的州已允許性交易，但其中許多州對於性交易的相關法律規定並不十分明確，導致他們的運作仍處於灰色地帶，而這樣的情形讓他們特別容易受到剝削或成為犯罪組織人口販賣的一環。

有些人認為將性交易除罪化其實是在為人口販賣的組織提供掩護，但墨西哥的性工作者與人權組織認為若性交易持續被歸類為非法行為，才會讓這群已經夠弱勢的群體，再進一步受到警察與犯罪組織的雙重威脅。

後續問題

根據《路透社》報導，美國國務院人口販運問題報告將墨西哥的人口販運狀況歸類為第二級，意思是說墨西哥仍未達到消除人口販賣的最低標準，但他們正付出許多努力改善這樣的情況。美國國務院指稱墨西哥為一個人口販賣大國，其中婦女與兒童最容易淪為被迫從事性交易的受害者。

墨西哥城一位地方議員桑提蘭說，將性工作除罪化後，下一步便是要制定打擊人口販賣更完善的法律。替性工作者爭取權益的倡議者們也認為，除罪化之外，政府該制定法律來保障他們的安全。

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