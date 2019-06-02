回收換現金！ 14歲秘魯童創立兒童綠銀行

2019-06-02 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



年僅14歲的荷西創立兒童綠銀行，讓兒童客戶能以回收換現金。圖取自荷西臉書@Jhose Adolfo 分享 facebook 英國衛報報導，一位秘魯銀行家鼓勵學生存錢，他提供2000名客戶以回收物換現金。讓人意外的是，這位銀行家荷西．阿多佛．基索卡拉．康多里（José Adolfo Quisocala Condori），竟是一名小朋友。

他的同學夢想當足球員、消防員或音樂家，但他從小就放眼財經世界。

七歲那年，他立志創立為兒童而開的銀行。他看到同學將錢花在足球卡、零食而沒錢吃飯，有所啟發。不過真正讓他感慨的是因貧窮無法上學的孩童。

「許多孩童在馬路上賣糖果、乞討，他們在馬路工作是因為家裡沒有錢，我何不教他們如何儲蓄？」

荷西創立的Bartselana學生銀行現在擁有超過2000名客戶，客戶年齡介於10-18歲，該銀行提供貸款、微型保險及其他金融服務。他替客戶設立存款目標，目標到達後才能提款。

七年前，荷西成功說服老師及一些學生。接著，某學生獎項幫助他得到地方企業支持，最終註冊他的銀行。自此，他贏得了國內、國際獎項。2014年他贏得聯合國兒童基金會國際兒童及青少年金融組織（CYFI）獎項、2018年獲得兒童氣候獎（Children's Climate Prize），獲獎範圍橫跨金融及氣候。

客戶可帶塑膠瓶、書本及報紙到銀行在學校設立的回收站，將回收物秤重，接著銀行就會匯入回收賺取的金額。

荷西和當地回收公司談好協議，客戶可以擁有比市價更高一點的價格。一公斤的塑膠或紙張換取0.19英鎊（約新台幣7.6元）。該銀行每個月回收量約4噸，在七間學校有回收站，並持續增加中。

秘魯環境部部長露茲（Lucía Ruiz）表示，荷西做了大人做不到的事情，他在財務結構及財物教育上帶來很大的改變。他不僅讓兒童及青少年有理財的機會，也幫助國家減少垃圾。