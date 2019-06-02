川普訪英前又開砲 批梅根惡劣

2019-06-02 14:11 世界日報 編譯中心／綜合1日電



美國總統川普3日訪問英國，他與過往一樣，人未到就先對英國內政指指點點，除了不認同梅伊處理脫歐方式，稱「英國容許歐盟握有所有的牌」；又說前英國外相強生（Boris Johnson）若當英國首相會做得很好；此外，他還批評哈利王子妻子梅根「惡劣」（nasty）。身為一國元首干預別國選舉，明顯違反外交禮節。

川普稍早接受英國「太陽報」（The Sun）專訪，盛讚角逐英國保守黨黨魁的強生是最佳人選，「我認為他很棒，很有才華，對於我和我的國家也很友善」，同時透露多名保守黨黨魁候選人均曾尋求他支持。「泰晤士報」引述知情人士透露，川普幕僚已向英國官員查詢，川普訪英期間可否與保守黨官員會面，相信希望抽空會晤強生。川普是繼去年7月後，再次公開挺強生分析認為，若強生最終未能拜相，美英恐出現外交裂痕。

英國外相強生（Boris Johnson）。 歐新社 分享 facebook

英國外相韓特（Jeremy Hunt）是另一位川普心儀的候選人，韓特近期表示若成為首相，將調高英國國防開支，超出北約要求佔國內生產總值(GDP)的2%下限，川普支持對方的言論，認為能提高英國防衛能力，並可增加美國軍備出口量；而英國環境大臣戈夫上周批評川普的伊朗政策為「武力恐嚇」，川普表示只希望令伊朗不能擁有核武，並指戈夫政策錯誤。對於戈夫是否來尋求支持，川普說：「不，他沒有！」

此外，英國哈利王子的妻子梅根在2016年美國總統大選期間，曾批評當時作為候選人的總統川普「厭惡女性」及「引起國家分化」。川普於太陽報專訪中回應指梅根「惡劣」，但仍相信梅根會是一位出色的美籍王妃。

川普此行將與英女王、王儲查理及哈利王子及他的兄嫂威廉、凱特等王室成員會面，但剛誕下兒子的梅根需要靜養，預計不會出席相關活動。然而，消息人士透露，梅根缺席是為避免雙方見面可能的尷尬。

英國工黨領袖柯賓批評川普的訪問是一項錯誤，屆時也將不出席國宴。

英國哈利王子與妻子梅根。 美聯社 分享 facebook