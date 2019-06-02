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影／俄羅斯軍工廠爆炸 如核爆蕈狀雲直竄九霄

2019-06-02 12:30聯合報 記者周辰陽╱即時報導

俄羅斯中部城鎮捷爾任斯克（Dzerzhinsk）一處用於生產與儲存軍用高爆炸彈的工廠1日發生爆炸，俄國官媒《ＲＴ》指79人受傷，約200棟房屋毀損。

根據目擊者拍攝的影像，可見到一朵蕈狀雲升起，隨之而來還有2聲強烈爆炸。另一位目擊者直指眼前蕈狀雲有如核爆，從她所在位置看有20公尺那麼高，實際高度大概有幾公里。

當地官員表示，JSC水晶體綜合研究所（JSC Kristall Research Institute）工廠一處TNT炸藥廠房發生「技術爆炸」，該處理設施已經全毀，廠內儲放空投炸彈等彈藥的庫房、鄰近建築與森林都發生火警，消防隊員花上6個小時才成功撲滅。爆炸當時有5人在場內，但全體員工都安全撤出。

據報整個捷爾任斯克都可聽到強烈爆炸聲，甚至連15公里外的另外一個城鎮居民都能聽到。震波則砸碎住家與其他工廠的窗戶。當地公衛部門表示，傷者包括38名當時正在上班的軍工廠員工與41名當地居民，大多數傷者均是被四散的玻璃劃傷。

當局已宣布捷爾任斯克與周邊三個社區進入緊急狀態，俄羅斯調查委員會則針對該廠是否違規啟動刑事調查。

位於下諾佛哥羅州（Nizhny Novgorod）的捷爾任斯克距離莫斯科約400公里，出事的水晶體研究所建於前蘇聯時代，目前編屬俄羅斯軍工國企Rostec旗下，也是俄國軍民炸藥科技的主要開發者之一，但4月發生另外一起爆炸，造成部分廠區毀損，直接導致該廠廠長在1日爆炸「前一天」遭到上級以違反工安規定為由開除。

俄羅斯中部城鎮捷爾任斯克一處生產與儲存軍用高爆炸彈的工廠1日發生爆炸，處理TNT...
俄羅斯中部城鎮捷爾任斯克一處生產與儲存軍用高爆炸彈的工廠1日發生爆炸，處理TNT炸藥的廠房全毀，爆炸聲大到15公里外的另外一個城鎮居民都能聽到，捷爾任斯克民眾則目擊蕈狀雲升起。美聯
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爆炸俄羅斯炸彈
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