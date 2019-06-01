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造勢是韓國瑜要辦的？教授：目的在做給這些人看

中樂透不會讓你更快樂！ 但做到這四件事可以

2019-06-01 22:58經濟日報 記者陳律安╱即時報導

人要如何才能快樂，答案有很多，最受爭議的或許是「有錢讓人更快樂」的說法，至少哈佛大學藥學教授查波拉（Sanjiv Chopra）並不同意這點。

查波拉說：「贏得2,000萬美元的樂透不會讓你更快樂，研究顯示過了一年後，樂透得主會回到『原點』，有些人甚至比原本更不快樂。」

他說：「一些人可能會買間豪宅或是一輛名車，但即便如此，三個月過去後，這也不過是間房子，也不過就是台車。」這稱為「享樂適應」，即環境的改變給人帶來快樂時，人們通常會很快習慣環境的改變，恢復到平常的狀態。

查波拉指出，快樂其實有四大要素：

●朋友及家人

與信任的人有著深刻連結並能傾訴心裡話，對健康至關緊要。查波拉說：「慎選朋友，然後無論小事或好事皆一同慶賀。」

許多人也強調深刻及有意義連結的重要性。美國衛生局長穆吉曾在2017年的哈佛商業評論寫道：「這世界正為寂寞蔓延所苦，如果我們不能重新建立強壯、可靠的社會關係，只會漸行漸遠，無論在職場還是社會。」

研究員也警告，寂寞及社會孤立對健康的損害程度，有如一天抽15根菸，但友誼能降低死亡或生某種疾病的風險，也能使病人加快康復速度。

●寬恕

查波拉說，寬恕的能力，使人們從仇恨的負擔，及其他影響快樂程度的不健康情緒中解脫。他舉南非故總統、著名自由鬥士曼德拉為例：曼德拉身陷囹圄27年，出獄後被問到對逮捕他的人有沒有恨，他回答：「我沒有痛苦、我沒有忿恨。忿恨像自己喝下毒藥，卻希望敵人因此而亡。」

任何曾被不良對待的人，都知道原諒很難。但約翰霍普金斯醫院成人情緒失調諮詢中心主管史瓦茲表示，無論那人值不值得被原諒，放下負面情緒，除了增進快樂程度外，還能帶來更多好處。

研究顯示，寬恕能降低心臟病風險，改善膽固醇水準，降低血壓、焦慮、憂鬱及壓力程度。

●付出

查波拉說，參與慈善活動及捐錢幫助他人，讓人很有滿足感。研究員更表示，那些當志工的人更快樂、更有自尊、死亡率也降低。

芝加哥大學及西北大學的研究也發現，施比受更有福。在一項實驗中，96位參與者在五天內每天收到5美元，可以選擇花掉或捐出去，「大家一開始快樂程度相同，但將錢花掉者五天內快樂程度下降，但捐出者快樂程度不見下滑」。

●感恩

查波拉說，有道是「如果你不懂得感恩，就無法與快樂同行」。練習感恩很簡單，就從每天至少說一次「我很感激」開始。事實上，美國心理學會一項調查發現，感恩能助人體會正面經驗、處理充滿壓力的情境、並強化關係。

查波拉表示：「花點時間想想自己感激什麼，使你更注意生活中正面的事，不會被負面情緒占據。」

研究顯示，中樂透的喜悅很快就消失。 美聯社
研究顯示，中樂透的喜悅很快就消失。 美聯社
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