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「為中華民國不惜粉身碎骨」 韓國瑜宣示願承擔2020重任

杜特蒂嗆北京：一個國家主張擁有整片海洋對嗎?

2019-06-01 17:12聯合報 記者張佑生╱即時報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）5月31日在東京舉行、日經主辦的第25屆國際論壇「亞洲的未來」上，質疑中國對於南海主權的主張：「我愛中國，幫了我們一些忙，但我們還是有必要問：一個國家

宣稱擁有整片海洋的主權，這樣對嗎？」

杜特蒂表示自己很難過也感到困惑，但是不會憤怒：「因為我無能為力，我只希望中國能儘速協助通過『南海行為準則』。」

菲律賓總統杜特蒂5月31日在與日本首相安倍晉三的聯合記者會上發言。美聯社
菲律賓總統杜特蒂5月31日在與日本首相安倍晉三的聯合記者會上發言。美聯社
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