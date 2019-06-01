杜特蒂嗆北京：一個國家主張擁有整片海洋對嗎?

2019-06-01 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）5月31日在東京舉行、日經主辦的第25屆國際論壇「亞洲的未來」上，質疑中國對於南海主權的主張：「我愛中國，幫了我們一些忙，但我們還是有必要問：一個國家

宣稱擁有整片海洋的主權，這樣對嗎？」