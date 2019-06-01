出席香格里拉對話 美代防長稱不會迴避中國

2019-06-01 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）1日在新加坡舉行的年度香格里拉對話發表演講，稱美國在亞洲不會再「迴避」（tiptoe）中國的行為，認為從台灣到南海的區域穩定都受到威脅。

夏納翰說：「或許此區各國重要利益的最大長期威脅，來自有『行為者』尋求削弱，而非維護以法為本的國際秩序。這些行為者破壞體制，靠著迂迴漸進式的行動，以及各種言論工具，在經濟及外交上剝削他國，在軍事上恫嚇他國。他們破壞區域穩定，圖謀重塑秩序，讓這多元有活力的地區盡為他們所有。」

儘管這段話未直接點名，但咸信夏納翰口中的「行為者」即指中國。他另外提到，與華府保持建設性關係有利於北京，但「侵蝕他國主權、讓人懷疑中國意圖等行為」必須停止。

夏納翰表示，不認為美中兩國的貿易爭端是「貿易戰」，而是協商的一部分，但華府與北京必須處理5G通訊網在內的許多信任問題，同時還指中國電訊龍頭華為與政府的關係太過密切，中國民企與軍方整合太過密切，對美國國防部帶來太大風險，無法信任通訊網能安全無虞。