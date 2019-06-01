梅克爾哈佛致詞 暗批川普「築牆」

2019-06-01 14:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 羅方妤 ／綜合31日電



德國總理梅克爾5月30日應邀擔任美國哈佛大學第368屆畢業典禮貴賓，致詞時趁機捍衛多邊主義和自由貿易，暗批美國總統川普的貿易政策，她警告修築邊境圍牆和扭曲事實假新聞造成的危害，獲全場數度起立鼓掌。

梅克爾大部分以德文致詞，再透過現場翻譯傳達。她表示：「保護主義和貿易戰危及全球自由貿易，並威脅我們繁榮的基礎。戰爭和恐怖主義迫使人們流離失所和移民他鄉。氣候變遷對地球的自然資源構成威脅。」

「我們不該將謊言描述成事實，並將事實當成謊言。我們不可將偏離常軌視為正常。」

德國與歐洲自2017年川普上任後頻頻面臨美國的關稅威脅，北大西洋公約組織盟國間關係緊繃。梅克爾是最早砲轟川普「美國優先」政策的領導人，力主保護全球多邊體系。

梅克爾致詞並未提及川普，但聽眾心領神會。她說：「我們應該比從前更加認識到，捨棄單邊主義和邊境限制思維。我們必須心懷世界，而非走向民族主義。」

德國政府消息人士指出，因為梅克爾行程不允許，待在美國的這兩天並未和川普見面。

擁有量子化學博士學位的梅克爾，獲頒哈佛榮譽法學博士學位。她也要求對氣候變遷展開行動，誓言德國要在2050年達成碳中和的目標。

梅克爾鼓勵畢業生：「拆除無知和狹隘的心牆，因為那根本無須存在。為了多邊國際社會的利益，要採取共同行動。」