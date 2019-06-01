聯合國：阿桑吉遭「心理虐待」 不該引渡美國

2019-06-01 14:05 世界日報 編譯中心╱綜合31日電



聯合國酷刑問題特別報告員梅爾澤5月31日表示，目前被關押在倫敦監獄的維基解密創辦人阿桑吉（Julian Assange），因為媒體、法官與高階政治人物對他發動的誹謗攻擊，受到嚴重的「心理虐待」，並對於將阿桑吉引渡美國表示關切。

路透報導，梅爾澤31日在日內瓦發表聲明，指「阿桑吉先生經歷多年時間，一直遭到外界刻意對他進行的殘酷，不人道、有辱人格的待遇或是懲罰式的攻擊，其累積的效應只能被描述為『心理虐待』。」他也表示，阿桑吉不適合接受審判，敦促英國政府不要將他引渡美國。

阿桑吉病重 缺席引渡聽證會

阿桑吉的律師皮爾斯30日表示，阿桑吉的身體狀況太差，無法參與法庭經由視訊傳輸線路，對他進行引渡至美國的聽證會。

維基解密30日的聲明也表示，阿桑吉已經被送進監獄裡的病房，健康狀況持續惡化，體重減輕不少。

梅爾澤是一名法學教授與獨立專家，他5月9日曾到倫敦戒備森嚴的貝爾馬什監獄，探視關押在此的阿桑吉，有兩名專門檢查受害者是否曾遭受虐待或糟蹋的醫學專家陪同前往。

阿桑吉在接受西敏寺治安法庭於5月2日的視訊聽證會後，接下來在6月12日還有一場聽證會，決定他是否同意被引渡到美國。阿桑吉向法官表示，他不希望被引渡到美國受審。

47歲的阿桑吉4月11日因為違反交保規定，被倫敦警方從接受庇護長達7年時間的厄瓜多駐倫敦大使館拖出來帶走，隨後就被美國指控密謀犯下入侵電腦罪行，並要求引渡到美國受審。