風波落幕 菲國69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 14:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合31日電



東南亞國家最近紛紛對先進國家送來的垃圾展開反擊。5月31日清晨，一艘加拿大政府派遣的貨櫃輪「巴伐利亞」號將六年前堆放在菲律賓的69個貨櫃垃圾運出菲國北部蘇比克灣自由港，菲、加兩國持續一個半月的「垃圾處理風波」宣告落幕。

另外，馬來西亞總理馬哈迪31日說，發達國家如美國、加拿大及日本將不能回收的廢料送到窮國是「非常不公平」的做法，應該停止。

馬哈迪結束對日本的三天訪問，在東京記者會上，就馬來西亞5月28日宣布把發達國家3000噸垃圾送回來源國一事回應說：「富國把廢料送到窮國非常不公平，因為窮國沒有選擇，而可能此事對其經濟只是帶來微小的貢獻。」

負責管理蘇比克灣自由港的蘇比克灣管理局31日發表聲明說，在加拿大駐菲大使館、菲律賓外交部及蘇比克灣管理局三方共同見證下，這批已經過消毒處理並封箱的垃圾自30日晚上9時開始裝船，31日凌晨3時完成裝船，隨後不久，載有69個貨櫃垃圾的貨櫃輪起錨駛離港口。

這艘貨櫃輪將航行20多天後抵達溫哥華。這批垃圾的裝船、運輸及事後處理費用都將由加拿大方面承擔。

貨櫃輪駛離數小時後，菲律賓外長洛欽說，此前召回的菲律賓駐加大使及領事可以返回加拿大繼續工作。

2013年至2014年間，一家加拿大公司向菲律賓出口103個貨櫃的垃圾，貨櫃外貼有可回收塑料的標籤。菲律賓處理其中34個貨櫃的垃圾後，海關檢查發現剩餘69個貨櫃中只有少量可回收塑料，其餘大部分為電子產品垃圾和廚餘垃圾等。今年4月，菲國總統杜特蒂強烈敦促加拿大儘速運回垃圾。由於加拿大未能按期於5月15日運回垃圾，菲律賓5月16日宣布召回包括大使在內的多名駐加拿大外交官。