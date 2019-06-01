墨總統：美國至上是謬論 社會問題不能用關稅或脅迫解決

2019-06-01 13:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合31日電



墨西哥總統羅培茲(Andres Manuel Lopez Obrador)31日對川普政府祭出關稅懲罰表示，墨西哥正「盡責」阻止非法移民湧向美國，他警告川普總統，對墨西哥加徵關稅只會造成兩敗俱傷。

川普宣稱墨西哥幾十年來一直在占美國便宜，宣布他將把對墨西哥產品的關稅逐漸提高到25%，直到非法移民問題解決。

羅培茲30日晚上發表公開信，表示他希望避免與美國發生對抗，但宣稱「美國至上是個謬論」。31日上午7時他召開記者會，再度呼籲各方保持冷靜和進行對話。

墨西哥的出口產品有八成運往美國，川普加徵關稅的行動，勢必對其造成慘重影響；但是，羅培茲提醒川普，美國也會付出慘痛代價，因為川普對中國的貿易戰，使墨西哥今年成為美國最大的貿易夥伴。

「威迫做法沒什麼好處…這對墨西哥沒有好處，對美國也不會有好處。」羅培茲說，「我們必須審慎…我們將堅持對話。」

羅培茲並宣布，已派外長厄伯拉特率團到華府談判。

羅培茲沒有提到可能的報復措施，不過墨西哥的北美外交主管30日宣稱，如川普一意孤行，墨西哥將「強烈」反應。

川普對此加強推特攻勢，宣稱「墨西哥必須從毒梟和販毒集團手裡把國家搶回來。關稅是為了阻止毒品和非法移民！」

他推文說：「進入美國的毒品有90%來自墨西哥和我們南部邊界…這已持續多年，卻毫無作為。我們對墨西哥有1000億元貿易赤字。現在是(動手)的時候！」

最近幾個月在美墨邊界被捕的非法移民大增，每個月超過10萬人，大多是逃避中美洲的貧窮和暴力，一到美國就要求庇護。

羅培茲堅持他的政府正努力遏制這些移民潮；他說：「我們正在盡責，而又避免違反人權。」

他說，厄伯拉特將向華府官員提出資料，顯示墨西哥正採取前所未有的步驟把移民送回本國，或協助他們留在墨西哥工作。

他在公開信中說，墨西哥已在盡可能阻止移民，可是社會問題不能用關稅或脅迫措施解決，而他正與中美洲國家研擬對策。

他向川普指出美國是個移民國家，表示「自由女神像不是空洞的象徵。」