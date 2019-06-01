工業革命以來首次！ 英國14天未使用煤炭發電

2019-06-01 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國衛報報導，英國創下能源里程碑，英格蘭、蘇格蘭及威爾斯的電力供應系統在昨天（31日）英國時間下午3時12分，達成兩個星期不使用煤炭發電，是工業革命以來頭一遭。

英國商業、能源及產業策略部（Department for Business, Energy and Industrial Strategy）表示，1882年倫敦霍爾本（Holborn）發電廠設立後，開啟燃煤發電史。不過，到2018年，燃煤發電占比已降至英國發電的5%，比2012年的40%大幅下滑。

多數燃煤發電被天然氣取代，天然氣發電排放的二氧化碳不到燃煤發電一半。電力公司Drax表示，2018年太陽能、風力發電占發電28%。

聯合國氣候變遷政府間專家委員會（IPCC）建議，為了控制全球氣溫上升幅度在攝氏1.5度內，世界燃煤發電二氧化碳排放量必須降至接近零。

英國仍有七座燃煤發電廠正在運作，主要為天氣寒冷、電力需求較高時的備用方案。北諾丁罕的Cottam發電廠因不再有經濟效益，將在今年9月關閉。

英國政府去年宣布，要在2025年前關閉所有燃煤發電廠。但英國國會5月初宣布氣候緊急狀態，施壓英國政府加速達成。

企業領袖及知名科學家本周也呼籲政府立法，致函英國首相「立刻採取行動立法」，以達成2050年零溫室氣體排放目標。該信由BT、Iceland、Legal & General、Sainsbury's及John Lewis高階主管聯合簽署。

英國工黨也支持2050年零溫室氣體排放目標，工黨影子能源部長龍白莉（Rebecca Long-Bailey）表示，政府推出再生能源速度太慢，目標根本是設好看的。