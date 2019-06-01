梅克爾鼓勵哈佛畢業生拆「心牆」 暗批川普

2019-06-01 00:18 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／綜合報導



德國總理梅克爾五月卅日在哈佛大學畢業典禮致詞。 （路透） 分享 facebook

德國總理梅克爾應邀擔任美國哈佛大學第三百六十八屆畢業典禮貴賓，致詞時趁機捍衛多邊主義和自由貿易，暗批美國總統川普的貿易政策。她警告修築邊境圍牆和扭曲事實假新聞造成的危害，獲全場數度起立鼓掌。

梅克爾大部分以德文致詞，再透過現場翻譯傳達。她表示：「保護主義和貿易戰危及全球自由貿易，並威脅我們繁榮的基礎。戰爭和恐怖主義迫使人們流離失所和移民他鄉。氣候變遷對地球的自然資源構成威脅。」

梅克爾說：「我們不該將謊言描述成事實，並將事實當成謊言。我們不可將偏離常軌視為正常。」

德國與歐洲自二○一七年川普上任後頻頻面臨美國的關稅威脅，北大西洋公約組織盟國間關係緊繃。梅克爾是最早砲轟川普「美國優先」政策的領導人，力主保護全球多邊體系。

梅克爾致詞並未提及川普，但聽眾心領神會。她說：「我們應該比從前更加認識到，捨棄單邊主義和邊境限制思維。我們必須心懷世界，而非走向民族主義。」

德國政府消息人士指出，因為梅克爾行程不允許，待在美國的這兩天並未和川普見面。

擁有量子化學博士學位的梅克爾，獲頒哈佛榮譽法學博士學位。她也要求對氣候變遷展開行動，誓言德國要在二○五○年達成碳中和的目標。

梅克爾早年生活在蘇聯控制的東德，稱在鐵幕後的人生經驗教導她拒絕以圍牆和邊界阻隔人民。

梅克爾鼓勵畢業生：「拆除無知和狹隘的心牆，因為那根本無須存在。為了多邊國際社會的利益，要採取共同行動。」