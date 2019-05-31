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洞悉時代之惡 耶魯大學歷史教授從《暴政》談民主

2019-05-31 15:16聯合新聞網 台北訊

川普當選美國總統後，臉書出現了一篇文章，貼文者為耶魯大學歷史系教授提摩希‧史奈德（Timothy Snyder），直言我們不該因為習慣了民主生活，就開始卸下心防，遺忘歷史的教訓，必須時時監督政治領袖的言行，警戒政府或民意機關任意擴權，竊取民主憲政賦予人民的權利與自由。這則貼文隨即在網路上瘋狂轉發，幾天之內分享次數破萬，成為美國的熱門話題。

史奈德的貼文在數月後，擴充編寫、彙整成為共二十章的《暴政》一書，正式出版，一推出就引起眾多媒體關注討論。

史奈德認為現代人理性已被消磨，冷靜溝通不敵動之以激情，踏實政策不敵空洞響亮口號，和真相相比，虛假而煽情的偽新聞竟然更使人信服。尤其在狂暴紊亂的時代，強人當道、空話與謊言漫天飛、價值觀扭曲，以自我利益為最大化，枉顧公眾需求與平等自由。當魯莽粗率又目光短淺的勢力抬頭，所有的價值都將崩解，還會助長可怕的鄉勇式正義，因為多數人們太容易誤信、盲從，所以即便是平常百姓，也可能成為推波助瀾的幫兇。

「這本書是從二十世紀提煉出的二十則歷史教訓。」他認為暴政的因應之道，包括：不要盲從權威、小心一黨專政、注意危險的政治用語、捍衛制度、親身實踐政治等，都可從日常生活中留意。

現今世界每件事都發生得很快，消逝得更快，當激情退去，如何冷靜思考，抉擇、判斷真實的樣貌和站穩應有的立場，是史奈德關注的面向。《暴政》一書中，分享許多案例並深入分析，想要守護民主制度，人人都該挺身而出、保持冷靜、主動查證，多讓自己參與政治、關心公眾議題，才能建立一個具有公民精神、不讓政客或媒體操弄的公民社會。

圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供
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