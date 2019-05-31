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組聯合政府破局 以色列國會解散9月改選

2019-05-31 14:20世界日報 編譯徐榆涵／綜合30日電

國會29日史無前例決議解散，將於9月重新選舉。圖／世界日報提供
國會29日史無前例決議解散，將於9月重新選舉。圖／世界日報提供
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以色列於4月9日大選後，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）未能在期限內組成聯合政府連任，國會29日史無前例決議解散，將於9月重新選舉。

英國衛報報導，以國會議員以74票贊成、45票反對通過解散國會，今年9月17日再度選舉。

由於內唐亞胡過去的盟友、右派前國防部長李柏曼拒絕支持他，導致內唐亞胡籌組聯合政府的談判停滯。李柏曼所領導的極端民族主義政黨「以色列是我們的家園」為國會中的多數黨，內唐亞胡極需李柏曼支持。

這個爭端始於一項旨在要求更多「猶太教正統派」青年加入軍隊服役的草案，極端正統的猶太教黨派要求修改該法律，而李柏曼則拒絕妥協，內唐亞胡也未能協調各政黨意見。

內唐亞胡稍早在國會投票結束後立即發表談話說，「由於他（李柏曼）力求政治的自我表現，將國家拖入了不必要的選舉」。他補充道，「公眾選擇我領導以色列，我們將進行準確和清晰的競選活動，我們將勝選」。

然而，國會解散的想法正是由內唐亞胡領軍的聯合黨所提出，因為一旦超過大選後42天的組閣截止期限，總統李佛林（Reuven Rivlin）就可指派另一人選籌組聯合政府，像是主要反對派領袖甘茨，這是內唐亞胡不樂見的。

69歲的內唐亞胡近期可能因貪汙和賄選等罪名遭起訴，他認定這是反對黨對他展開的「獵巫行動」。

以色列猶太
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