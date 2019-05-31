報復禁核食？日嚴查南韓進口水產

2019-05-31 14:18 世界日報 東京記者 世界日報 東京記者 蔡佩芳 ／30日電



日本政府30日宣布，6月1日起加強檢查南韓進口水產品，五個品項抽查率將提高一倍。雖然日本政府強調是為了「守護國民健康」，此舉仍被解讀為對南韓禁止福島等八縣水產品進口所採取的報復措施。

加強檢查的五個品項包括比目魚、可生食的冷藏保存紅貽貝、江珧蛤、鳥蛤和海膽。南韓進口比目魚因為含有一種名為Kudoa的寄生蟲，每年都有導致民眾上吐下瀉，2015年發生八件62人中毒、2016年10件113人、2017年五件47人、2018年七件82人。

比目魚的抽查6月1日起將從現行的20%提高到40%；其他四品項針對會造成腹痛、發燒的副溶血弧菌等，抽驗比例從10%提升到20%，除了南韓外，中、美等其他國家輸入也同時提高抽驗比例。

根據抽驗結果，若發現超過日本食品衛生法規基準的寄生蟲，可能由抽查改採全面檢查，甚至不排除在確認安全前禁止進口，日本政府將根據今後檢查結果調整對策。讀賣新聞指出，一旦禁止進口對南韓將造成經濟打擊，根據農林水產省統計，2018年南韓比目魚進口量為1877噸，進口額約28億日圓（約2562萬美元）。

日本厚生勞動省公布過去數年食物中毒統計，自2011年驗出寄生蟲，要求南韓方面強化衛生管理，始終未能得到明確回應。

南韓外交部表示，會密切關注未來發展對南韓的影響等，檢討必要的措施。並未提起這是否為報復措施等看法。

日本東北地區2011年3月11日發生大地震後，南韓以福島核電廠事故汙染水的問題為由，禁止日本福島等八縣水產品進口，日本政府2015年為此向WTO提起訴訟，原本一審勝訴，不料南韓提出上訴，今年4月11日二審判決大逆轉，WTO取消要求南韓修正措施，改判日本敗訴。