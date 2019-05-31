川普訪日 馬侃號艦名差一點被「善意」消失

2019-05-31 13:33 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普訪日時，白宮下令遮掉神盾驅逐艦「馬侃號」艦名，圖為「馬侃號」資料照片。路透 分享 facebook

媒體報導傳出，川普總統訪問日本期間視察橫須賀基地時，白宮要求美軍不要讓已故共和黨資深亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)父親命名的約翰馬侃號驅逐艦(USS John S. McCain)出現在川普眼前；這個插曲雖然再度引發政治風波，但川普30日否認知情，稱「我不會這樣做」，卻又說要求美軍的人是「基於善意」。

華爾街日報29日晚率先報導這件事後，馬侃女兒梅根‧馬侃(Meghan McCain)30日在她共同主持的美國廣播公司(ABC)晨間談話節目「觀點」(The View)上表示，去年8月父親過世之後，川普仍然不斷抨擊父親，讓她很難走出喪父悲痛。

川普上周末視察駐日美軍基地，根據媒體報導，白宮軍事辦公室(White House Military Office)要求一名美國海軍低階軍官，不要讓川普看到約翰馬侃號驅逐艦。

白宮的這項要求後來被「馬侃號」所屬的第七艦隊駁回，並撤下蓋住馬侃號字樣的帆布；而代理國防部長夏納翰30日也表示對此事件完全不知情。

梅根‧馬侃在「觀點」節目中說道：「父親過世已經10個月，我彷彿走不出哀痛，因為父親一直在新聞報導當中頻頻出現，川普則是耿耿於懷於他永遠不可能成為像我父親一樣偉大的人。」

馬侃2018年8月因腦癌過世，約翰馬侃號驅逐艦是以同樣出身海軍的馬侃父親及祖父命名。

她說，川普的行為是有後果的，當他不斷地攻擊馬侃與其他戰爭英雄時，「就會在軍中塑造一種文化，讓人明顯害怕提到我父親。我覺得，這就是為什麼會有這些事件與行動的連鎖效應。」

川普30日離開華府前往科羅拉多州之前在白宮對媒體表示，有人「基於善意」要求海軍把約翰馬侃號驅逐艦字樣遮掉，但他在事前對此毫無所悉。

川普並沒有針對白宮官員的行為道歉，僅表示官員之所以要求海軍不要讓約翰馬侃號驅逐艦字樣出現，「都是因為他們知道我並不喜歡這個人。」

「我不知道發生了什麼事，跟我並沒有關係。我並不會做這些事。」川普答覆媒體詢問時表示，他與馬侃的政治意見分歧，包括馬侃2017年為共和黨版健保法案投下關鍵的反對票。

「他們認為這樣做是為我好，因為他們知道我並不是馬侃的粉絲。」川普說，「我對馬侃是很生氣的，因為他封殺了健保法案。」