親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

公主也能當蘇丹？迪士尼《阿拉丁》反映全新時代

多瑙河船難畫面曝光！大船從後撞翻小船 7秒後沉沒

川普訪日 馬侃號艦名差一點被「善意」消失

2019-05-31 13:33世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普訪日時，白宮下令遮掉神盾驅逐艦「馬侃號」艦名，圖為「馬侃號」資料照片。路透
川普訪日時，白宮下令遮掉神盾驅逐艦「馬侃號」艦名，圖為「馬侃號」資料照片。路透
分享

媒體報導傳出，川普總統訪問日本期間視察橫須賀基地時，白宮要求美軍不要讓已故共和黨資深亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)父親命名的約翰馬侃號驅逐艦(USS John S. McCain)出現在川普眼前；這個插曲雖然再度引發政治風波，但川普30日否認知情，稱「我不會這樣做」，卻又說要求美軍的人是「基於善意」。

華爾街日報29日晚率先報導這件事後，馬侃女兒梅根‧馬侃(Meghan McCain)30日在她共同主持的美國廣播公司(ABC)晨間談話節目「觀點」(The View)上表示，去年8月父親過世之後，川普仍然不斷抨擊父親，讓她很難走出喪父悲痛。

川普上周末視察駐日美軍基地，根據媒體報導，白宮軍事辦公室(White House Military Office)要求一名美國海軍低階軍官，不要讓川普看到約翰馬侃號驅逐艦。

白宮的這項要求後來被「馬侃號」所屬的第七艦隊駁回，並撤下蓋住馬侃號字樣的帆布；而代理國防部長夏納翰30日也表示對此事件完全不知情。

梅根‧馬侃在「觀點」節目中說道：「父親過世已經10個月，我彷彿走不出哀痛，因為父親一直在新聞報導當中頻頻出現，川普則是耿耿於懷於他永遠不可能成為像我父親一樣偉大的人。」

馬侃2018年8月因腦癌過世，約翰馬侃號驅逐艦是以同樣出身海軍的馬侃父親及祖父命名。

她說，川普的行為是有後果的，當他不斷地攻擊馬侃與其他戰爭英雄時，「就會在軍中塑造一種文化，讓人明顯害怕提到我父親。我覺得，這就是為什麼會有這些事件與行動的連鎖效應。」

川普30日離開華府前往科羅拉多州之前在白宮對媒體表示，有人「基於善意」要求海軍把約翰馬侃號驅逐艦字樣遮掉，但他在事前對此毫無所悉。

川普並沒有針對白宮官員的行為道歉，僅表示官員之所以要求海軍不要讓約翰馬侃號驅逐艦字樣出現，「都是因為他們知道我並不喜歡這個人。」

「我不知道發生了什麼事，跟我並沒有關係。我並不會做這些事。」川普答覆媒體詢問時表示，他與馬侃的政治意見分歧，包括馬侃2017年為共和黨版健保法案投下關鍵的反對票。

「他們認為這樣做是為我好，因為他們知道我並不是馬侃的粉絲。」川普說，「我對馬侃是很生氣的，因為他封殺了健保法案。」

白宮指示遮掉「馬侃號」艦名，川普總統發推文，否認事前知情。推特
白宮指示遮掉「馬侃號」艦名，川普總統發推文，否認事前知情。推特
分享

馬侃川普白宮
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

影／多瑙河船難畫面曝光！大船從後撞翻小船 7秒後沉沒

2019-05-31 12:50

多瑙河船難7秒沉沒！水上觀光導致悲劇？

2019-05-31 13:07

梅克爾在哈佛畢典致詞 暗轟川普種種不是

2019-05-31 11:48

F-35A機體嚴重破碎 日防長：很可能高速撞擊海面

2019-05-31 13:06

飛行還安全嗎？操作失誤占失事原因1／3

2019-05-31 11:15

安倍拋「數據流通圈」構想 在WTO建立談判框架

2019-05-31 09:01

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:57

為峰會失敗負責？北韓傳處決負責2月川金會官員

2019-05-31 08:30

報復禁核食？日加強檢查南韓進口水產

2019-05-31 00:04

沒給救生衣？多瑙河觀光船安全成疑

2019-05-31 00:00

急馳援！南韓外長帶隊赴匈

2019-05-30 23:56

多瑙河夜翻船 南韓遊客7死19失蹤

2019-05-30 23:50

薩爾瓦多外海6.6強震 整個中美洲恐都有感

2019-05-30 22:05

亞桑傑身體狀況不佳 未視訊連線參與引渡聽審

2019-05-30 21:48

駐德代表謝志偉柏林街頭上演行動劇 受德媒矚目

2019-05-30 20:36

多瑙河撞船 增至8死20失蹤

2019-05-30 17:48

韓外長康京和赴匈牙利 現場指揮沉船救援

2019-05-30 17:12

南韓派遣19人趕赴匈牙利 展開多瑙河船難救援

2019-05-30 16:40

大馬總理馬哈迪：馬來西亞將「盡可能地多用華為科技」

2019-05-30 16:39

以色列國會解散 9月改選

2019-05-30 14:37

花40.8億請顧問…英脫歐還是一團亂

2019-05-30 14:28

澳洲首位原住民部長 懷亞特表現受期待

2019-05-30 14:26

落實性平 南非新內閣男女比1：1

2019-05-30 14:26

多瑙河觀光船相撞 南韓客7死19失蹤

2019-05-30 14:22

737 MAX復飛再延 波音：不至面臨重大財務危機

2019-05-30 12:52

影／多瑙河重大船難 夜黑雨大救援難度高

2019-05-30 12:22

多瑙河船難！南韓旅行團布達佩斯7死21失蹤

2019-05-30 11:40

英國政府花一億英鎊請顧問公司 脫歐仍一團亂

2019-05-30 11:35

平權第一步！南非新內閣 男女比1：1

2019-05-30 10:51

報復韓禁福島8縣水產？日將從嚴檢查南韓進口水產

2019-05-30 10:50

每4人就有1人下不來！ 世上最危險高峰「K2」更勝聖母峰

2019-05-30 10:44

聯合政府組不成！ 以色列9月重新大選

2019-05-30 10:29

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

「幫我跟新男友付房租」...野蠻女友分手拒搬走 他佈局7日優雅復仇

2019-05-30 20:57

川普首度承認 「俄國幫助我當選」

2019-05-30 21:42

為峰會失敗負責？北韓傳處決負責2月川金會官員

2019-05-31 08:30

阻墨移民祭大棒 川普宣布所有墨西哥商品加徵5%關稅

2019-05-31 08:07

中國傳停購美國黃豆

2019-05-31 01:27

床上突然多了一個伴 她被舔醒後與大巨蟒四目對視

2019-05-31 09:51

美6月10日起對墨西哥徵5%關稅 直到移民問題解決

2019-05-31 07:54

大馬總理籲美國：必須認識到全新強大的中國大陸

2019-05-30 19:03

時薪超過台幣400元 基本工資最高的是這個國家

2019-05-30 17:14

美中主播辯論後 劉欣稱和雷根「完全可能做朋友」

2019-05-30 14:34

美中女主播辯論雷聲大雨點小 中國觀眾失望

2019-05-30 22:27

大馬總理馬哈迪：馬來西亞將「盡可能地多用華為科技」

2019-05-30 16:39

還記得張德培嗎？30年前拍下藍道經典奇招 再現法網

2019-05-31 11:00

梅克爾在哈佛畢典致詞 暗轟川普種種不是

2019-05-31 11:48

影／多瑙河船難畫面曝光！大船從後撞翻小船 7秒後沉沒

2019-05-31 12:50

中美女主播之戰 陸媒：3細節看出劉欣是贏家

2019-05-30 23:59

中美女主播越洋辯論 意外和諧

2019-05-30 23:59

美中貿易戰當紅主播劉欣 大二國際英語演講比賽冠軍影片出爐

2019-05-30 17:44

中美主播大戰 俄國女主播也參戰批：美封殺華為

2019-05-30 18:54

多瑙河撞船 增至8死20失蹤

2019-05-30 17:48

嫁給銀行家當貴婦？ 她控訴：忍受20年的羞辱生活

2019-05-31 12:57

馬侃號被蓋「國防布」？川普否認

2019-05-31 00:06

明洞美妝店失寵「平價Daiso」崛起！年輕遊客殺紅眼搬貨

2019-05-30 21:16

複製人大軍？印度小姐選美30佳麗長超像

2019-05-30 14:27

稀土戰開打？ 彭博：中國限制稀土出口計畫可立即實施

2019-05-31 11:27

中美主播辯論 環時總編：更像是雷根對劉欣的採訪

2019-05-30 14:28

多瑙河夜翻船 南韓遊客7死19失蹤

2019-05-30 23:50

川習G20峰會談和？這2大風險可能粉碎市場希望

2019-05-30 22:40

北京若替華為出氣 分析：蘋果紮根穩固可度難關

2019-05-30 18:56

美盟友擬推非美元體制

2019-05-30 23:21

沙國要漲亞洲油價 煉油業有壓

2019-05-30 23:22

駐德代表謝志偉柏林街頭上演行動劇 受德媒矚目

2019-05-30 20:36

打擊蘋果作為報復？ 陸商務部重申保護外商合法權益

2019-05-30 19:56

影／辯論變「專訪」 美中主播談貿易戰缺激烈火花

2019-05-30 17:20

陸商務部：美方前後矛盾 令人懷疑其誠意

2019-05-30 19:50

經濟解析／ 川普一推文 全球市場震動

2019-05-31 10:37

韓外長康京和赴匈牙利 現場指揮沉船救援

2019-05-30 17:12

智利升格「威廉斯港」 成為世界最南端城市

2019-05-30 21:27

貿易戰效應／五角大樓促減少稀土對中依賴

2019-05-30 15:35

馬哈地提議東亞共同貿易貨幣 擺脫對美元依賴

2019-05-30 21:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top