飛機失事 三分之一因操作失誤

2019-05-31 14:25 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 ／綜合報導



根據國際航空運輸協會（IATA）統計，2018年飛機失事死亡人數創下四年來新高，達523人。不過，飛機依然是相對安全的交通工具。2018年，43億人次旅客仍安全降落，飛機失事率為百萬分之一多一點。

2019年至今已發生兩起致命飛機失事，包括衣索比亞航空302航班、俄羅斯航空1492航班，今年飛安事故死亡人數可能也不好看。

航空業飛安預算有限

彭博資訊報導，飛安不能只怪機械問題。根據IATA，飛機失事原因也包括飛行員訓練品質不佳。2013-2017年間的339起大小意外，三分之一肇因操作失誤。

飛行安全需要錢，不管是機師訓練或飛機附加功能，都需要資金。而航空業能花在安全領域預算有限。

澳洲中央昆士蘭大學（CQU）飛機安全科學家、航空安全調查員戴爾（Geoffrey Dell）表示，航空業只遵循最基本的標準，旅客付多少錢就得到多少。

國際航空運輸協會預期未來20年內，航空旅遊人數將增加兩倍，航空公司、飛機製造商及監管單位將跟不上需求。

機師無疑必須隨時準備好面對緊急狀況。分析公司Teal航空分析師阿布拉非亞（Richard Aboulafia）表示，預防死亡事故的最好辦法就是在模擬機艙內接受各種不同情境測驗，各國主管機關也必須避免受到飛機製造商影響。