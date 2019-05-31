影／多瑙河船難畫面曝光！大船從後撞翻小船 7秒後沉沒

2019-05-31 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



匈牙利首都布達佩斯29日晚間發生觀光船碰撞事故，其中一艘船遭撞擊沉沒，目前確認7人死亡，7人獲救，21人失蹤。警方已啟動刑事調查，以水上危險駕駛致使大規模傷亡罪嫌，逮捕涉事船長。

事發地點位於布達佩斯市中心的瑪格麗特橋（Margit Bridge），當時下大雨，出事的雙層觀光船人魚號（Mermaid）載有33名南韓觀光客與2名船員。警方根據監視器畫面指出，人魚號接近瑪格麗特橋的兩個橋墩之間時，出於某些原因開到較大的維京西格恩號（Viking Sigyn）船前方，被從後方撞上導致船身嚴重傾斜，約7秒後沉沒。

匈牙利警方表示，他們偵訊來自烏克蘭敖德薩的64歲船長尤利．C（Yuriy C）後，決定申請逮捕羈押。

《韓聯社》指出，捲進事故的中歐9日遊觀光團團員多數年紀在40至50歲間，另有1名6歲兒童與70多歲長者，多是家族出遊。倖存者透露，觀光船突然翻覆沉沒，湍急的水流把人沖走。南韓政府指出，獲救南韓國民都沒穿著救生衣。

根據報導，人魚號在1949年完工，是一艘前蘇聯時期的老船。警方已尋獲沉沒的「人魚」，正計畫進行打撈。搜救行動仍持續進行中，當局尋求多瑙河沿岸其他國家協助，但失蹤21人生還希望越來越渺茫。