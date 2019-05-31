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哈佛致詞暗轟川普 梅克爾獲全場掌聲

2019-05-31 14:39聯合晚報 編譯徐榆涵／綜合報導

德國總理梅克爾30日應美國哈佛大學邀請，擔任畢業典禮演說嘉賓。 歐新社
德國總理梅克爾30日應美國哈佛大學邀請，擔任畢業典禮演說嘉賓。 歐新社
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德國總理梅克爾30日應美國哈佛大學邀請，擔任畢業典禮演說嘉賓，她在演講中，除了分享自己的人生歷練，還透過不指名道姓的方式，暗批美國總統川普的貿易政策、美墨邊境圍牆構想和假新聞亂象，獲得全場三次起立鼓掌。

紐約時報報導，梅克爾擔任總理走入第13個年頭，被外界廣泛認為是西歐的領導人。站在美國最傑出的學術殿堂講台上，梅克爾演說雖未點名川普，但卻提出一個明確的世界觀，顯示她與歐洲和各地崛起的右翼民粹主義勢力有著深刻分歧。

梅克爾叮囑哈佛畢業生，應對孤立主義和民族主義說不、勇於與氣候變遷對抗，透過他人的眼睛看世界，切勿「將謊言描述為事實，並把事實看作為謊言」。

她表示，「保護主義和貿易衝突危及自由國際貿易，從而危害我們繁榮的基礎。戰爭和恐怖主義迫使人們流離失所和移民他鄉。氣候變遷對地球的自然資源構成威脅」。

此外，梅克爾以自身經歷特別鼓勵畢業生，這世上沒什麼是一成不變的，任何事都有機會改變。她以柏林圍牆做比喻，意思是說牆雖擋得住人，但卻擋不住人心，更擋不住她的夢想。

梅克爾是歐洲服務時間最長的領導人之一，部分批評者指責她為民粹主義浪潮創造萌芽條件，包括極右派德國另類選擇黨的崛起，反伊斯蘭群眾大力抨擊梅克爾收容來自敘利亞和伊拉克100萬名難民的政策。

和與美國前總統歐巴馬的好交情大不同，梅克爾和川普的關係一直很尷尬，因為川普決定退出巴黎氣候協議，並批評歐盟、北約，以及與德國間的貿易關係不平等。

梅克爾日前受訪時預告，會向哈佛學子講述自己人生經歷中所獲得的經驗教訓，但不涉及政治，然而梅克爾演說時一一點出畢業生的未來挑戰，顯然帶有政治色彩。

梅克爾川普哈佛大學貿易戰
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