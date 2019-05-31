飛行還安全嗎？操作失誤占失事原因1／3

2019-05-31 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



根據國際航空運輸協會（IATA），2018年飛機失事死亡人數創下四年來新高，達523人。

不過，飛機依然是相對安全的交通工具。2018年，43億旅客仍安全降落，飛機失事率為百萬分之一多一點。

2019年已發生兩起致命飛機失事，包括衣索比亞航空302航班、俄羅斯航空1492航班，今年飛安事故死亡人數可能也不好看。

彭博資訊報導，飛安不能只怪機械問題。根據IATA，飛機失事原因也包括飛行員訓練品質不佳。2013-2017年間的339起大小意外，三分之一肇因操作失誤。

飛行安全需要錢，不管是機師訓練或飛機附加功能，都需要資金。而航空業能花在安全領域預算有限。

澳洲中央昆士蘭大學（CQU）飛機安全科學家、航空安全調查員戴爾（Geoffrey Dell）表示，航空業只遵循最基本的標準，旅客付多少錢就得到多少。CAPA資深航空顧問湯瑪士（Ian Thomas）說，安全、品質很重要，但價錢才是主因。

國際航空運輸協會預期未來20年內，航空旅遊人數將增加兩倍，航空公司、飛機製造商及監管單位將跟不上需求。根據波音公司推測，2037年，全球將需要75萬名飛機技師、機師，以保持供需平衡。