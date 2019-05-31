安倍拋「數據流通圈」構想 在WTO建立談判框架

2019-05-31 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三拋出建構「數據流通圈」的想法，透過制定高度可信賴的準則，允許數據跨越國境自由流通。他表示，這與世界貿易組織(WTO)的改革是表裡一體的事，顯示有意將中國大陸也參與其中的WTO做為舞台，建立談判框架。

日本經濟新聞報導，安倍昨日晚間出席日經主辦的第25屆國際交流會議「亞洲的未來」晚會時，提出這項構想。

據報導，安倍表示有意建構「DFFT(Data Free Flow with Trust)體制」，這個想法是以一個足以信賴的規則為基礎，允許數據自由流通。在進一步完善個人情報、智慧財產權等數據保護的規則後，允許醫療、產業和交通等數據可自由流通，同時不允許特定國家獨攬數據，創建其特規的標準。

由於在製造業和服務業，有越來越多企業跨境國境交換數據。全球對於數據使用、隱私保護日益重視。如果能有越來越多新興國家完善數據保護法制，將可與先進國以同樣水準的規則交換數據，讓商務進一步擴大。

安倍呼籲制定一套規則，讓數據經濟的恩惠能普及到亞洲國家的每個人。他將這個做法稱為「大阪貨車(Osaka truck)」，六月下旬在大阪舉行20國集團(G20)峰會時，他將向會員國倡議這項主張。同時考慮以中國大陸也是成員的WTO做為舞台，推進這項倡議。安倍說，WTO需要注入一股新空氣，這將是一食二鳥。

報導指出，1995年成立的WTO近年調解紛爭的成效明顯低落，在貿易摩擦之後，最近的G2O也未能就WTO改革商定明確的方向。安倍認為，與農產品等國家利益嚴重衝突的領域相比，數據領域討論較少，較容易主導引領討論，讓WTO改革變得熱絡。G20會員國都是對打造數據流通圈積極國家，如果數據流通圈與WTO的改革理念可以成為G20會員國共同的理念，將成為發展世界數據經濟的基礎。