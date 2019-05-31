為峰會失敗負責？北韓傳處決負責2月川金會官員

2019-05-31 08:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



圖為金赫澈在川金二會時先行抵達河內情形。路透資料照 分享 facebook

《朝鲜日報》引述未具名的消息源報導，北韓負責今年2月北韓領導人金正恩和美國總統川普在河內高峰會的相關官員共五人，因為峰會破裂，已經一起被處決。