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為2月峰會失敗扛責？北韓傳已處決負責川金會官員

為峰會失敗負責？北韓傳處決負責2月川金會官員

2019-05-31 08:30經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

圖為金赫澈在川金二會時先行抵達河內情形。路透資料照
圖為金赫澈在川金二會時先行抵達河內情形。路透資料照
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《朝鲜日報》引述未具名的消息源報導，北韓負責今年2月北韓領導人金正恩和美國總統川普在河內高峰會的相關官員共五人，因為峰會破裂，已經一起被處決。

報導指出，負責這項峰會工作級別談判的官貝金赫澈和另外四名外務省官員，3月一併被處決。據了解，金正恩的高級助理金英哲，則正在接受強制勞動。

今年2月舉行的川金會，沒有談出具體結果。 美聯社
今年2月舉行的川金會，沒有談出具體結果。 美聯社
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