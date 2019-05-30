親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

長達8年的「黃雀行動」 港視揭六四秘密救援

近年士林北投多起地震 地調所這麼說

2019-05-30 17:50經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近年來，於士林、北投地區發生多起地震事件，引發民眾的疑慮，經濟部地調所今（30）日發布新聞稿指出，位在台北都會區北緣的大屯火山群及宜蘭平原東側的龜山島，長年都有著火山噴氣、溫泉等火山活動現象，也成為難得的地觀光遊憩景點，但隨著科學研究發展，國內學者發現火山氣體含有很高比例岩漿成分，噴發紀錄與岩漿庫存在的證據皆符合國際對活火山的定義，讓原本認為是沉寂數萬年「死火山」的大屯火山及龜山島，重新活了起來。

地調所指出，有鑑於大台北地區人口朝向千萬前進，為了解台灣的火山究竟是否會再度活動，影響生命財產及社會政經發展，自民國93年起，政府編列預算，由經濟部中央地質調查所開時執行大屯火山群及龜山島地區的系統性調查，包括地表地質、地震觀測及地球化學分析等工作，同時進行多處地質鑽探，瞭解火山活動的範圍以及規模，建立基本地質資料，並初步推估火山活動以及相關災害的可能影響範圍。

地調所在10年前根據調查觀測資料，邀請國內專家學者召開大屯火山群活動芻議，針對大屯火山群的活動性進行討論，結論指出大屯火山群和龜山島為「休眠式活火山」，也就是說雖然是活火山，但目前活動性處於穩定狀態，沒有噴發的徵兆。

隨著火山活動資訊愈來愈豐富，民國100年，經濟部與中央研究院、交通部、內政部、科技部共同合作，於陽明山國家公園菁山自然中心設置大屯火山觀測站 (TVO)，整合各單位的資源進行大屯火山群火山觀測，至今已有十多年。觀測項目包括微震、溫泉水質、火山氣體、地溫以及地表變形觀測等，並配合定期的地表地質調查瞭解大屯火山活動現況，資料經整合分析後，用以進行火山岩漿庫與活動性研究。

地調所近年將部分例行監測工作委託大屯火山觀測站執行，並共同監測溫泉水與地溫等項目，同時，地調所亦推動大區域的空中磁力探測工作，探查地下深部的高溫分布。目前相關的政府單位每兩個月定期在大屯火山觀測站召開工作會議，進行資訊交流及討論監測結果，掌握大屯火山群及龜山島火山活動狀態。

根據監測資料顯示，兩地區火山活動皆呈現穩定，各項監測工作也會持續進行，相關資料會同步傳送給中央及地方災防機關，請民眾無須擔心。

政府持續投入臺灣北部火山調查、觀測與監測，掌握火山動態。 圖／地調所提供
政府持續投入臺灣北部火山調查、觀測與監測，掌握火山動態。 圖／地調所提供
分享

龜山島溫泉
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

多瑙河撞船 增至8死20失蹤

2019-05-30 17:48

南韓派遣19人趕赴匈牙利 展開多瑙河船難救援

2019-05-30 16:40

大馬總理馬哈迪：馬來西亞將「盡可能地多用華為科技」

2019-05-30 16:39

以色列國會解散 9月改選

2019-05-30 14:37

花40.8億請顧問…英脫歐還是一團亂

2019-05-30 14:28

澳洲首位原住民部長 懷亞特表現受期待

2019-05-30 14:26

落實性平 南非新內閣男女比1：1

2019-05-30 14:26

多瑙河觀光船相撞 南韓客7死19失蹤

2019-05-30 14:22

737 MAX復飛再延 波音：不至面臨重大財務危機

2019-05-30 12:52

影／多瑙河重大船難 夜黑雨大救援難度高

2019-05-30 12:22

多瑙河船難！南韓旅行團布達佩斯7死21失蹤

2019-05-30 11:40

英國政府花一億英鎊請顧問公司 脫歐仍一團亂

2019-05-30 11:35

平權第一步！南非新內閣 男女比1：1

2019-05-30 10:51

報復韓禁福島8縣水產？日將從嚴檢查南韓進口水產

2019-05-30 10:50

每4人就有1人下不來！ 世上最危險高峰「K2」更勝聖母峰

2019-05-30 10:44

聯合政府組不成！ 以色列9月重新大選

2019-05-30 10:29

影／匈牙利多瑙河觀光翻覆 南韓團34人已知7死20失蹤

2019-05-30 07:59

匈牙利多瑙河觀光船翻覆至少7死 影片曝光

2019-05-30 07:47

阿聯外海4船遇襲 波頓怪罪伊朗

2019-05-29 23:34

川普傳不滿美國安顧問波頓 「照他的意思，我們正在打四場戰爭。」

2019-05-29 23:34

下任歐盟主席？ 德法領袖不同調

2019-05-29 23:34

美伊能否坐下來談 伊朗要求美國先解除制裁

2019-05-29 23:16

詐領公款叫外燴辦桌 以色列總理夫人認罪

2019-05-29 23:13

英相熱門人選強生被控散布假新聞 須出庭答辯

2019-05-29 21:58

梵蒂岡被河蟹了？中國迫害地下教會 教宗卻大談中國夢

2019-05-29 20:25

說好的短任期呢？ 教宗這麼回答

2019-05-29 19:19

文在寅：南韓致力透過對話構建朝鮮半島和平

2019-05-29 18:47

文在寅6月出訪北歐3國 強化雙邊關係

2019-05-29 18:16

影／攀聖母峰「越屍體前進」 登山業削價競爭被指元凶

2019-05-29 17:19

別管鈾跟鈽！ 川金二會破局跟美方提到這個字有關

2019-05-29 16:58

蛋襲政客獲大量募款 澳少年全捐助基督城受害者

2019-05-29 16:41

黑幫走私引爆摩擦？塞爾維亞進入「備戰狀態」

2019-05-29 16:33

阿聯外海船隻遇襲 波頓：幾肯定幕後黑手是伊朗

2019-05-29 15:39

涉貪污弊案 墨西哥鋼鐵公司主管被捕

2019-05-29 15:30

最適合兒童成長國家 新加坡第一中非共和國墊底

2019-05-29 15:28

誰來領導歐盟？ 德、法莫衷一是

2019-05-29 14:40

川普振興經濟跛腳 世界競爭力評比美跌第三

2019-05-29 14:11

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51
看更多

熱門文章

超正女大生一天狂喝27杯珍奶！上節目變專家：必要時可取代飯

2019-05-29 21:12

美中女主播隔空辯論 劉欣回批：我不是共產黨員

2019-05-30 09:09

影／美中貿易戰這國收割戰果？GDP估十年後超新加坡

2019-05-29 18:04

影／匈牙利多瑙河觀光翻覆 南韓團34人已知7死20失蹤

2019-05-30 07:59

債市警鈴大作！美股早盤大跌逾200點 油價重挫3%

2019-05-29 22:01

美中女主播辯論大戰 央視又說不能直播了

2019-05-29 20:13

陸貿易戰反擊的最後「稀」望 美方笑著這樣回...

2019-05-30 10:00

30個長一樣？印度小姐參選佳麗被網友戲稱同一個人

2019-05-30 12:14

二手商店花5元買底片 意外洗出日女星20年前寫真照

2019-05-30 12:40

貿易戰升溫 中國二招反擊

2019-05-30 01:28

匈牙利多瑙河觀光船翻覆至少7死 影片曝光

2019-05-30 07:47

每4人就有1人下不來！ 世上最危險高峰「K2」更勝聖母峰

2019-05-30 10:44

12位美國總統搶著見她 獨步全球僅此一人

2019-05-30 11:00

美股跌至12周低點、道瓊跌221點 美中貿易僵局益顯緊張

2019-05-30 06:38

美中女主播貿易戰辯論 線上直播8時登場

2019-05-30 08:27

中美女主播辯論 陸媒分析三點後喊：劉欣是贏家

2019-05-30 11:29

陸真會用稀土來反擊美？專家指老共態度從這7字可看出

2019-05-29 23:19

扣環沒扣好？她嗨玩高空滑索 5秒慘從6公尺高墜地

2019-05-29 18:47

央視直播主播戰剩半套 還為劉欣叫屈「開場被3次插話」

2019-05-30 09:44

美中女主播雷根、劉欣辯貿易戰 重點一次看

2019-05-30 11:13

Fed報告：川普關稅戰真正贏家是台灣、南韓和東南亞

2019-05-30 07:59

美中女主播「約辯」陸官媒圖文直播 網友全看傻：到底談了啥？

2019-05-30 09:50

美中女主播辯論沒戰火 網友：只是一場Q&A談話

2019-05-30 11:54

川普傳不滿美國安顧問波頓 「照他的意思，我們正在打四場戰爭。」

2019-05-29 23:34

中美主播辯論背後 潛藏的中國大外宣身影

2019-05-30 08:58

美中女主播貿易戰辯論 央視以「沒授權」為由喊卡

2019-05-29 19:48

美中主播辯論後 劉欣稱和雷根「完全可能做朋友」

2019-05-30 14:34

貿易爭端與穆勒談話影響買氣 美股收黑

2019-05-30 04:59

科技股投資別問巴菲特！這位高人傳授6心法

2019-05-30 00:42

影／多瑙河重大船難 夜黑雨大救援難度高

2019-05-30 12:22

荷媒專訪陳欣新 「中國帶來真實巨大的威脅」

2019-05-29 20:13

為活下去…幼時遭父長年侵犯 她分裂出2500種人格

2019-05-30 11:23

梵蒂岡被河蟹了？中國迫害地下教會 教宗卻大談中國夢

2019-05-29 20:25

債市警鈴大作 歐美股市嚇跌

2019-05-30 03:15

衝擊航空業暑假商機！波音737Max恐再停飛2個月

2019-05-29 18:08

白宮外圍男子引火自焚 傷勢嚴重送醫搶救

2019-05-30 04:04

班克西畫作讓屋主快崩潰 終於搬至新家

2019-05-29 21:15

貿戰時刻暗中作梗？華為包裹「誤轉」美國 網民酸也太巧

2019-05-29 18:21

美中女主播辯論 中國網民批：根本是場鴻門宴

2019-05-30 11:50

沙灘婚禮新娘穿泳衣款「婚紗」 網批評太暴露：長輩會生氣

2019-05-30 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top