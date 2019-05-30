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不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

南非總統有心改革 專家稱仍續用老臣

2019-05-30 17:09台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

南非新總統拉馬福薩高呼精簡政府人事，盼強力打擊被詬病已久的貪腐問題！拉馬福薩除了精簡人事以外，他更打算平衡男、女性部員人數。然而，專家馬西克加表示，雖說是新內閣，但拉馬福薩看起來還沒法動親前總統祖瑪的「老人」，內閣人事整治距離拉馬福薩自己聲稱的「改革」還有一段路得走。

根據《TRT世界報》報導，南非新總統拉馬福薩的上任深獲選民所愛戴，他被期許能改革南非當局腐敗已久的政府官員，而拉馬福薩30日也公佈新內閣的任命，比較大的改動在於部會精簡以及女性官員數的增加，拉馬福薩稱之為「政府改革」。

拉馬福薩指出，他的首要任務就是扭轉人民對政府的信任，這與他所屬政黨、非洲人國民大會黨打出史上最慘烈的選戰有關，部分專家都認為，若非這次非國大推出的候選人是形象良好的拉馬福薩，非國大頂多只能拿到4成的選票。

然而，據《英國衛報》報導，專家馬西克加在新內閣人選宣布後表示不看好，他指出，新內閣雖然平衡了男、女官員人數（接近一半一半），但其實多位官員還是「前朝遺毒」，都是親祖瑪的老人，要說改革恐怕還得看後續表現。

馬西克加舉例說，馬布札和普拉溫．戈登都獲得重要職位的留任，分別為副總統與公共企業部長，前者是非國大的副主席，被影射過貪污與不道德政治行為，而戈登也被強勢左派所反對，但專家卡蘭德認為，戈登在改善經濟方面很有一套，雖然是所謂的「老人派」，但卻是重要的留任。

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