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澳洲首位原住民部長 懷亞特表現受期待

2019-05-30 14:26台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

澳洲終於有原住民部長！曾任眾議院議員的懷亞特（Ken Wyatt）於29日宣誓就職，成為澳洲第一位原住民部長。澳洲原住民一直沒有受到平等的待遇，而懷亞特可以說是肩負了眾多原住民的期望。

澳洲首位原住民內閣部長於29日就職，原住民對他可以說是寄予厚望。 (photo ...
澳洲首位原住民內閣部長於29日就職，原住民對他可以說是寄予厚望。 (photo by Wikimedia Commons)
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懷亞特就職日穿袋鼠裝

據《SBS電視台》報導，懷亞特繼退休的奈吉之後，成為負責原住民事務的內閣成員，成為第一位擁有原住民血統的內閣部長。

宣誓典禮當天他身穿袋鼠裝，伴隨著全場熱烈的歡呼聲走進會場。曾任小學老師的他，於2010年當選澳洲第一位擁有原住民血統的眾議院議員。他擔任眾議院議員期間，因為立場堅定受到許多好評，不過也曾在議員任內，有內閣部長要求增加老年照護機構工作人員數量時，因為拒接電話而受到批評。

原住民寄望他爭取憲法認可

根據《BBC》報導，澳洲原住民到了1962年才開始擁有投票權，而聯邦議會過去10年中僅有10位立法人員。查爾斯特大學副教授澳蘇利雲（Dominic O'Sullivan）表示，雖然澳洲原住民人口僅佔總人口的3％，但澳洲原住民地位低落，不只是因為他們人數少，更與澳洲的殖民歷史以及政府政策對他們的權利剝奪息息相關。

原住民對於懷亞特的反應普遍正面，許多人看到了他對國家在健康、老年護理和教育等等方面的貢獻，認為他有能力改善原住民的生活。除此之外，有些人也期待懷亞特，能夠替原住民爭取到憲法對他們特殊地位的認可。

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