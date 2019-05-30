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多瑙河南韓團船難！大水低溫、古董船的搜救困難

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影／多瑙河重大船難 夜黑雨大救援難度高

2019-05-30 12:22聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

匈牙利首都布達佩斯當地時間29日晚間，市中心多瑙河（Danube）上一艘觀光船，疑似被另一艘船撞擊而翻覆。南韓外交部證實，觀光船上有33名南韓公民，其中有7人獲救，7人遇難，19人仍下落不明。當局正全力展開救援，但多瑙河正值漲潮，水流強勁，且布達佩斯現在雨勢很大，讓救援工作進行困難。

這艘名為「哈布拉尼」（Hableany）的雙層觀光船，可容納60人並裝載150匹馬力的發動機，晚間10時左右行駛到匈牙利國會大廈附近時，疑似被另一艘觀光船撞擊而翻覆，船上當時共有33名乘客和1名船員。

意外發生後，警方立即下令，除了救援船外所有船隻停駛，沿岸所有停靠船隻自主開燈照向漆黑的水面，協助搜尋落水遊客。

救援潛水員指出，多瑙河水溫目前僅有10至12攝氏度，且經過連日暴雨又正值漲潮，水流湍急高漲，加上布達佩斯目前雨勢也很大，讓救援工作難上加難，許多落水的遊客被河水沖離布達佩斯市區，其中有一名遊客，獲救時已被帶到3公里多遠的橋下。

南韓外交部隨後證實，匈牙利一艘搭載33名南韓遊客的觀光船發生沉船事故，目前已經造成7人死亡，19人失蹤，另外7人獲救。南韓總統文在寅已下令動員一切可用資源協助救援，並派遣應急小組趕赴當地提供協助。

匈牙利首都布達佩斯當地時間29日晚間，市中心多瑙河（Danube）上一艘觀光船，...
匈牙利首都布達佩斯當地時間29日晚間，市中心多瑙河（Danube）上一艘觀光船，疑似被另一艘船撞擊而翻覆。南韓外交部證實，觀光船上有33名南韓公民，其中有7人獲救，7人遇難，19人仍下落不明。路透
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多瑙河正值漲潮，水流強勁，且布達佩斯現在雨勢很大，讓救援工作進行困難。搜救人員與...
多瑙河正值漲潮，水流強勁，且布達佩斯現在雨勢很大，讓救援工作進行困難。搜救人員與警方在橋上目視漆黑河水以搜尋失蹤者。美聯社
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南韓匈牙利外交部
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