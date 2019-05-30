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英國政府花一億英鎊請顧問公司 脫歐仍一團亂

2019-05-30 11:35聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

【編譯胡夢瑋／綜合報導】英國脫歐過程充滿亂象，衛報報導，外流的政府報告顯示，英國為了脫歐已花費近一億英鎊（台幣40億8300萬元）在民間諮詢機構上。

審計部報告初稿顯示，至今年4月止，英國政府因脫歐議題在民間諮詢機構上已花至少9700萬英鎊，並批評英國政府花費沒有透明化。報告警告，2020年之前，英國政府花費將達2億4000萬英鎊。這份報告凸顯英政府依賴民間諮詢機構。報告仍是草稿形式，最後公布時的數據可能有出入。

英國政府各部門缺乏透明性，不斷延後公開脫歐諮詢費用。英國政府商業服務機構（Crown Commercial Service）先前公布的指導原則，要求各單位90天內公布與脫歐諮詢機構合約基本資料，但平均161天後才出來。

脫歐開銷9700萬英鎊中的6500英鎊，花費在六間民間諮詢公司，包括Deloitte、 PA諮詢公司、PWC、Ernst & Young、貝恩策略顧問（Bain & Company）及波士頓諮詢公司（ Boston Consulting Group）。英國政府脫歐開銷涵蓋五個部門，包括內閣、內政部、Border Delivery Group（為脫歐成立的政府組織）、衛生部及環境部。

英國中央政府消息來源指出，大部分民間諮詢機構被委託處理「無協議脫歐」。報告將脫歐諮詢分為五個部分，最大宗為「因應脫歐情境」，確保英國已準備好離開歐盟，不論有無協議，並應付可能的意外狀況。

一名英國政府官員先前表示，借助外部專家完成需要專業的短期方案通常比較有成本效益，包括處理脫歐優先議題，確保食物及醫療用品的運輸不會中斷。

除了脫歐， 英國為其他議題花費的諮詢費用也從2015-16年度的5億1300萬英鎊增至2017-18年度的15億4000萬英鎊。

英國脫歐尚未成功，英國政府已花費近一億英鎊在民間諮詢機構上。美聯社
英國脫歐尚未成功，英國政府已花費近一億英鎊在民間諮詢機構上。美聯社
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