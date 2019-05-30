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平權第一步！南非新內閣 男女比1：1

2019-05-30 10:51聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

南非新總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）29日公布內閣名單，閣員人數從36人縮成28人，且男女各半，使該國成為世界上少數幾個落實「性別平等」的國家之一。

拉瑪佛沙上任後的首要任務之一為重組內閣，在前總統朱瑪（Jacob Zuma）時代，政治任命職位多被用於酬庸，無法有效治理國政，朱瑪因貪腐醜聞纏身，去年在各界壓力下請辭下台。拉瑪佛沙29日宣布，將內閣人數從36名減至28名。

打擊腐敗和管理失能是執政黨「非洲民族議會」（ANC）所面臨的主要問題，該黨雖在本月初選舉中獲勝，但得票率卻是25年執政紀錄中最差的一次。

非洲民族議會的領導階層仍包含部分朱瑪盟友，使得拉瑪佛沙的改革之路變得更加複雜。拉瑪佛沙力求恢復投資者對南非經濟的信心。

在這個失業率超過25%的國家，創造就業機會是另項巨大挑戰。新一代年輕人沒有經歷過1994年結束的種族隔離政策，對未來感到不安。

拉瑪佛沙在全國演講中強調需要一個「有道德」的政府，他表示，「我今天任命的人必須知曉，南非人民的期望從未如此強烈，他們將肩負重大責任」。

拉瑪佛沙新任命的內閣包括面臨貪汙指控的副總統馬福薩（David Mabuza），但他否認有不當行為。另外還有財政部長馬維尼（Tito Mboweni）和公共企業部長格德漢（Pravin Gordhan），兩位都受外界高度評價。

主要反對黨民主聯盟黨（DA）批評拉瑪佛沙仍將涉嫌貪汙的馬福薩留於身邊。該黨發言人在聲明中說：「不幸的是，拉瑪佛沙將非洲民族議會的內部利益置於南非全民利益之前。」

南非新總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）將內閣人數從36人縮成28人...
南非新總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）將內閣人數從36人縮成28人，且男女各半。路透
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內閣南非非洲
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