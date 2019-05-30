報復韓禁福島8縣水產？日將從嚴檢查南韓進口水產

2019-05-30 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本因南韓禁止日本8縣產水產進口向WTO提起訴訟，二審認定南韓限制措施妥適。歐新社 分享 facebook 產經新聞報導，日本政府以防止食物中毒為由，將從6月1日起加強南韓進口的水產品的檢查。報導指出，對特定國家從嚴管制極為罕見，這事實上是日本對南韓禁止福島等八縣水產品進口所祭出的報復措施。

今日出刊的產經新聞頭版頭條報導此事，日本政府為了避免夏天食物中毒事件增加，「確保安全性」將強化對南韓進口水產檢查，厚生勞動省預計今天會正式宣布。加強檢查的品項包括南韓進口比目魚、可生食的冷藏紅貽貝、淡水貽貝、鳥蛤和海膽。

報導指出，南韓進口比目魚因為含有一種名為Kudoa的寄生蟲，每年都有導致民眾上吐下瀉，2015年發生8件62人中毒、2016年10件113人、2017年5件47人、2018年7件82人。6月1日起比目魚的抽查將從現行的20%提升到40%；其他品項針對會造成腹痛、發燒的病原微生物、副溶血弧菌的抽查比例也從10%提升到20%。去年南韓進口的海膽有引發民眾副溶血弧菌食物中毒的案例，海膽也列在加強檢測品項中。

此外，對於任何水產品，如果被判定殘留農藥、加工或物流過程可能違反日本的食品衛生法規，不排除考慮由抽查改採全量檢查。日本政府將依檢查結果，研議是否進一步提高檢查率。厚生勞動省已經修訂今年度進口食品監測計畫，以提高全國檢疫所對南韓進口水產的檢查。

日本因南韓禁止日本8縣產水產進口，2015年向WTO提起訴訟，指南韓具差別性且超過必要的貿易限制違反國際貿易規則，爭端解決機制一審裁決日本勝訴，要求南韓修正，二審結果4月11日宣判，推翻一審裁決，認定南韓限制措施妥適。日本等於實質上敗訴。韓國以尊重二審仲裁為由表明將持續進行日本水產品的進口管制。